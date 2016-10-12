Üniversite kütüphanelerinde FETÖ kitabı temizliği

ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) merkezi kütüphanesi, İlahiyat Fakültesi ve Eğitim Fakültesi’ne bağlı kütüphaneler ile ilçelerdeki yüksek okul kütüphanelerinde, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Fetullah Gülen’in yazdığı 526 kitap ile kapatılan yayınevlerine ait ise 3 bin 423 kitap raftan indirildi.

Darbe girişimi sonrası ÇOMÜ merkezi kütüphanesi, İlahiyat Fakültesi ve Eğitim Fakültesine bağlı kütüphaneler ile ilçelerdeki yüksekokul kütüphanelerinde FETÖ’ye üye yazarlara ait kitapların temizliğine başlandı. Örgütün elebaşı Fetullah Gülen’in yazdığı kitaplar başta olmak üzere, kanun hükmünde kararnameyle kapatılan yayınevleriyle, FETÖ’ye üye yazarlara ait kitaplar raflardan indirildi. ÇOMÜ kütüphanelerinde ilk olarak FETÖ lideri Fetullah Gülen’in yazdığı 526 kitap, kütüphane görevlileri tarafından toplandıktan sonra Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. Ardından OHAL’le çıkarılan kanun hükmünde kararname ile kapatılan yayınevlerine ait 3 bin 423 kitap ise kütüphane raflarından kaldırıldı.

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