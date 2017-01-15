UNICEF, ‘Acı deneyi’ni hatırlatıp uyardı; Haksızlıkla savaşın

Kısa adı UNICEF olan Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu’nun Türkiye bürosu, aynı çocuğa üzerindeki kıyafetlere bakan yetişkinlerin farklı yaklaşımlarını gözler önüne seren dünyada milyonlarca kişi tarafından izlenen ‘Acı deneyi’ bir kez daha yayınladı.

UNICEF, ‘Haksızlığa savaş’ sloganı ile başlattığı kampanyayı bu yıl da sürdürmeye karar verdi.

Uluslararası kuruluş dünyada yoksulluk ve ayrımcılıkla mücadele eden çocuklara destek amaçlı kampanya kapsamında 6 yaşındaki Anano isimli çocuk oyuncuya iki farklı elbiseleri ile Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te çekilen görüntüleri yeniden gündeme getirdi.

UNICEF’in Türkiye bürosunun sosyal medya hesaplarında bu yıl da yeniden gündeme getirilen kamyanyada, “6 yaşında bir çocuğu dışarıda yalnız başına görseniz ne yapardınız?` sorusu yöneltildi.

UNICEF tarafından paylaşılan görüntülerde Tiflis’te iyi giyimli Anano’yu tek başına görenlerin büyük bölümü kızın yanına yaklaşarak, adını, yaşını, nerede oturduğunu, yolunu mu kaybettiğini sorarak yardımcı olmaya çalıştığı görüldü.

İnsanların tepkisini ölçmek için aynı yerde kısa süre sonra üzerinde eski ve kirli kıyafetlerle getirilen Anano, uzun süre tek başına orada dururken yoldan geçen yüzlerce kişiden hiç birisi onunla ilgilenmedi.

Benzer deney bir restoranda tekrarlandı. Restorana gelen iyi giyimli kız çocuğunu tek başına görenler onu yanlarına davet ederek ilgilenirken, aç olup olmadığı soruldu, kimi yemek veya içecek ısmarlamak istedi.

Aynı restorana bir süre sonra eski ve kirli kıyafetleri ile gelen Anano’yu görenler onu yanlarından uzaklaştırırken, birçok kişi çantalarını ‘Güvenceye almaya’, çalıştı.

Bir müşterinin görevliyi çağırarak, “Onu dışarı çıkarabilir misiniz lütfen?” dediğini duyan küçük kız ağlayarak restorandan çıkarken, deneye son verildi.

Küçük oyuncu, restorandan yüzü ve kıyafetleri çok kirli olduğu için çıkarılmak istenmesine çok üzüldüğünü, kendisini gören herkesin gitmesini istediğini anlattı.

UNICEF’in sadece Facebook hesabından 6 ayda yaklaşık 16 milyon kez izlenen, değişik dil ve platformlardakilerle birlikte yaklaşık 50 milyon kez izlendiği belirtilen görüntüler, “Her gün toplumun dışına itilen milyonlarca çocuğun nasıl hissettiğini bir düşünün. Değişim siz değer vermeyi seçtiğinizde başlar” mesajı ile sona eriyor.

UNICEF’in sayfasında, dünya genelinde milyonlarca çocuğun yoksulluk, doğum yeri, ırk, etnik köken veya cinsiyet ayrımcılığı nedeniyle sağlıklı ve güçlü büyümek için ihtiyaç duydukları şeylerden mahrum kaldığı, ifade edildi.

Kuruluş, hazırladığı son raporda aşırı yoksullukla mücadele edilmesi gerektiğini, aksi halde dünyada 5 yaşın altındaki 69 milyon çocuğun 2030 yılına kadar öleceğini bildirdi.

UNICEF, Anano sokakta gibi tek başına çaresiz çocuklarla karşılaşanların onların yanına giderek kendilerini tanıtmalarını, ebeveynlerinin nerede olduğunu sormalarını, temas kurulamaması halinde sosyal hizmet kuruluşu aranarak çocuğun bulunduğu yerin bildirilmesini, görevliler gelinceye kadar çocuğun yanından uzaklaşılmamasını istedi.

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