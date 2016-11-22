Umutsuz Aşk opera sahnesinde

Giuseppe Verdi’nin, ölümsüz operası “La Traviata” 23 Kasım Çarşamba akşamı Ankara Opera Sahnesi’nde sanatseverlerle buluşuyor. Alexandre Dumas (Oğul)’ın 1848 yılında yazdığı “Kamelyalı Kadın” romanından hareketle F.M. Piare’nin librettolaştırdığı eseri Recep Ayyılmaz sahneye koydu.

Renkli ve lüks bir yaşam sürebilmek için zengin erkeklerle birliktelikler yaşayan Violetta ‘nın yolu günün birinde soylu bir genç olan Alfredo ile kesişir. Violetta’nın Alfredo ile birlikte olabilmek için her şeyi terk etmeyi göze alması aşklarını yaşamaları için yeterli değildir. Çünkü bu kez iki sevgilinin önüne Alfredo’nun babası ve Violetta’nın hafifmeşrep geçmişi çıkar. Violetta kendi mutluluğunu hiçe sayarak Alfredo’dan ayrılır. Alfredo ise Violetta’yı sadakatsizlikle suçlayıp, aşağılamanın pişmanlığını yaşar. Verem hastası olan Violetta bu acılara dayanamayacaktır.

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