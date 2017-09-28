Umut Oran’dan referandum yorumu: iktidarın şu anki çabaları beyhude

SOSYALİST Enternasyonal Genel Başkan Yardımcısı ve CHP eski Milletvekili Umut Oran, Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi’nde yapılan bağımsızlık referandumuna ilişkin yaptığı açıklamada, AK Parti’nin referandumla ilgili gösterdiği çabaları ‘Beyhude’ olarak yorumladı.

Umut Oran: iktidarın referandum çabaları beyhude diyen Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcısı, 4.0 Teknoloji Devriminde Kültür, Ekonomi Siyaset Paneli’ne katılmak üzere Denizli’ye geldi.

TMMOB Makine Mühendisleri Odası’nda düzenlenen toplantı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Umut Oran, Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi’ndeki referandum öncesi AK Parti’yi uyardıklarını belirtti. Oran, şöyle dedi:

“Biz, mutlaka önlem alınması gerektiğini, Kuzey Irak’la ilgili belli yaptırımların uygulanması gerektiğini ifade ettik. Ben de TBMM’nin acil olarak toplanması gerektiğini söyledim. Çünkü iktidar partisi bu konuyu gündemine almadı. Bu konuyu geçiştirdik. Bu konuyu konuşmak için artık çok geç. Referandum yapıldı. İktidarın şu anki çabaları beyhude. İktidara destek veren MHP’nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli, daha yeni açıklama yaptı. Buna da çok şaşırdım. MHP bu konuyu daha yeni gündemine aldı. İktidara her koşulda destek veren MHP’nin bu duyarlılığı bizim gibi daha önce göstermeliydi. Bu konuyla ilgili gereken önlemler alınması, diplomasi geliştirilmesi gerekiyordu.”

‘AK PARTİ VE MHP’YE GÜNAYDIN DEMEK LAZIM’

İktidar ve iktidara destek veren MHP’nin söylemlerini samimi bulmadığını belirten CHP’li Umut Oran, “Daha bu yıl içinde, İstanbul’da Barzani Kürdistan bayrağıyla karşılandı.

Barzani AK Parti’nin Genel Kurulu’nda ‘Türkiye seninle gurur duyuyor’ tezahüratlarıyla karşılandı, konuşma yaptırıldı ve ayakta alkışlandı. Dün bu şekilde davranılıyorken ses çıkarmazken, bugün artık olay bitmiş.

Kendi deyimleriyle atı alan Üsküdar’ı geçmiş. AK Parti ve MHP’ye günaydın demek lazım” diye konuştu.

ALMANYA-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ

Almanya’da yapılan seçimleri de değerlendiren Oran, Türkiye’nin tutarsız dış politika anlayışının tüm dünyada doğru karşılanmadığını anlatırken şöyle konuştu:

“Hemen hemen dünyadaki bütün ülkelerle kavgalı pozisyondayız. Bu Türkiye’ye zarar veren bir durum. Almanya’da 3.5 milyon soydaşımız var.

Onlarda ilişkilerin gerilmesinden dolayı rahatsız. Nazilerden sonra Almanya’da ilk defa bir ırkçı parti, Alman Parlamentosu’na girdi.

Türkiye’deki iktidarın da bu konudaki söylemleriyle desteklediği ırkçı parti, parlamentoda yer aldı. 1 yıl önceye baktığımızda, Merkel’i de samimi bulmuyorum. AK Parti iktidarını da samimi bulmuyorum.

Merkel, kasım seçimleri öncesi iktidara destek olmak için 1.5 yılda 5 kez Türkiye’ye geldi. Bizim tarihimizde böyle bir şey yoktu. Bu doğru bir politika değil, devlet adamlığı böyle olmamalı.

Barış içinde yaşamak için, toplumların birlik, beraberlik içinde yaşaması için çaba göstermesi lazım. Nefret dili ve ayrıştırıcı dil kullanmanın kimseye bir yararı yok. Bizim dış politikamızın, ‘Yurtta Barış Cihanda Barış’ olması gerekiyor.”