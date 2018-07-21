ÜMRANİYE’DE sünnet olan bin 500’e yakın çocuk için sünnet şöleni düzenlendi.

Santral Metro Durağı’nda gerçekleştirilen şölende sünnet olan çocuklar için birbirinden farklı etkinlikler de yer aldı.

Ümraniye Santral Metro Durağında, bin 500’e yakın çocuk için palyaço gösterilerinden Hacivat Karagöz gösterisine, kadar birbirinden güzel etkinliklerin yer aldığı büyük bir “Sünnet Şöleni” düzenlendi.

Kur’an tilavetiyle başlayan programda çocuklara birçok ikramda bulunuldu.

Şölene Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Özdemir’in yanı sıra, aileleriyle birlikte gelen sünnet çocukları katıldı.

Belediye tarafından sünnet ettirilen çocuklar aileleri etkinliğe katılmaktan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

”BUGÜN BİN 222 TANE ÇOCUĞUMUZ SÜNNET OLDU”

Programda bir konuşma gerçekleştiren Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Özdemir,”Bugün bin 222 tane çocuğumuz sünnet oldu, onun için özel bir gün. Bugün sünnet düğünlerini birlikte yapıyoruz. Bunu belediye olarak bir şölene dönüştürmenin mutluluğunu siz anne ve babalarıyla birlikte yaşıyoruz” dedi.