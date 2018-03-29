Mamak Belediyesi U-21 Basketbol Takımı, Dorukhan Yusuf Özdemir Sezonu’na galibiyetle başladı.

Ankara Anadolu Basket Spor Kulübü ile Sincan Spor Salonu’nda karşılaşan Ümitler (U-21) sahadan 69-99 gibi farklı bir skorla ayrıldı.

Oyuncu kalitesi skora yansıyor

İlk maçtan farklı bir skorla ayrılmanın moral açısından önemli olduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Elde edilen sonuç aynı zamanda oyuncularımızın kalitesinin göstergesi oldu. Genç basketbolcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.