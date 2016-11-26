Ümit Özat: Hak eden kazansın

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat takımın başında ilk galibiyetini deplasmanda kazandığı Kayserispor maçını değerlendirerek, hafta sonu oynayacakları Trabzonspor karşılaşması ile ilgili açıklamalarda da bulundu.

Kayserispor deplasmanında alınan 2-0’lık skora göre konuşmak istemiyorum diyen Özat beni en çok mutlu eden, oyun ve mücadeleydi diyerek şu açıklamaları yaptı:

”Tabi ki skorda geldiği zaman bal börek oluyor. Öncelikle ilk yarı muhteşem bir oyun. Baskı var, top kalenizde inanılmaz derecede uzak, sanki ev sahibi bir takım gibi oynadık. 15 günlük ara çok önemliydi ve ilk hafta bizim için çok iyi geçti. Bu hafta ise önemli bir maç oynayacağız. Trabzonspor Türkiye’nin 4 büyük takımından birisi. Puan olarak nerede olduğunun hiçbir önemi olmayan, isterse sonuncu olsun bu ülkenin dört büyüğünden birisi olduğu gerçeğini değiştirmeyecek bir takım. Bu maçın ciddiyetindeyiz. Yukarıları hedefliyorsak, önce gol yemeden sonra puan ya da 3 puanla ayrılmamız lazım” dedi.

“TRABZONSPOR’UN HOCASI, BU ÜLKENİN ÖNEMLİ TEKNİK ADAMLARINDAN BİRİSİ”

Ümit Özat, Ersun Yanal’ın Gençlerbirliği takımını çalıştırdığı dönemdeki başarılarını hatırlatarak, “Milli Takım Teknik adamlığı yapmış, büyük takımlarda çalışmış ve kariyeri önemli bir teknik adam. Benimde Milli takımda hocalığımı yaptı. Dolayısı ile dediğim gibi, Trabzonspor bu ülkenin dört büyük takımından biri. Hocasıda bu ülkenin önemli teknik adamlarından birisi. Oyuncularla biz bir hafta çalışıyoruz..Sahaya çıktığımız zaman herşey oyuncuların elinde. O gün ne olur, kim gününde olur, onu o gün göreceğiz. Bizim işimiz oyunu saha kenarından yönlendirmek ama, esas işimiz hafta içi o son 90 dakikaya hazırlamak. Herşey teknik adama bağlı olsa José Mourinho, Arsène Wenger ve Sir Alex ya da Ferguson hiçbir zaman mağlup olmazdı. Ben takımımın iyi sonuçlar ve başarılı olacağına inanıyorum. Şu gerçeği kimse unutmasın, Kayseri deplasmanı, içerde Trabzonspor, deplasmanda Adanaspor ve sonraki maçların Başakşehir, Bursa ve Fenerbahçe olduğunu kimse unutmasın. Zorlu bir fikstür olduğunu biliyoruz. Ama, hiç önemli değil. Biz ilk yarıyı ne kadar yukarıda tamamlarsak o kadar faydasını göreceğimize inanıyorum” diye konuştu.

“TRABZONSPOR KAZANMASI GEREKİYOR GİBİ ALGI YARATILIYOR”

Trabzonspor’un hakem hataları ile çok maç kaybettiği ve sürekli bir algı yaratıldığı sorusuna Özat: ”Hakem hataları ile bugüne kadar kaybetmeyen bir takım yok. Bu maalesef dört büyük takımların başına gelince, daha büyük ses getiriyor. Öyle bir algı yaratılıyor ki, Trabzonspor haftalardır kaybediyor. Sanki bu hafta ne olursa olsun, Trabzonspor kazanması gerekiyor gibi algı yaratılıyor. Trabzonspor da her maçını kazanmaya çıkar, Gençlerbirliği de her maçını kazanmaya çıkar. Bu maçta kazanamayacaksakta, kaybetmeyeceğiz. Maça hakem olarak kim gelecekse, daha dikkatli ve daha duyarlı olması lazım. Hata hatayla kapatılmaz. Bu takımda ve başka takımlarda hakem hataları ile maçlar kaybetmiştir. Sahada oynayanın hakkının verildiği bir mücadele olması gerek. O gün Trabzonspor’un hakkı yenildi diye bugün daha töleranslı olunması gerekir diye birşey olamaz..Toplumda bu şekilde bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Oyun içerisinde böyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Biz bu işlerden uzak takımımızı en iyi bir şekilde maça hazırlıyoruz. Bizim bir hedefimiz var ve onlarında bir hedefi var. Onların nedir hedefi, en başta bu ülkenin 4.büyük takımı olduklarını biliyorlar. Sadece bu algı operasyonunun yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. İnşallah güzel bir maç ve hak edenin kazanacağı bir maç olmasını diliyorum” cevabını verdi.

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