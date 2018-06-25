14-22 Temmuz 2018 tarihleri arasında Almanya’da yapılacak 2018 Ümit Erkekler Avrupa Şampiyonası’na hazırlanan U20 Ümit Erkek Milli Takımımız, İtalya’da düzenlenen turnuvadaki son maçında ev sahibi İtalya’yı 69-65’lik skorla mağlup ederek şampiyon oldu.

Avrupa Şampiyonası’na hazırlanan U20 Ümit Milli Takımımız, son maçında ev sahibi İtalya’yı 69-65’lik skorla mağlup ederek turnuvayı namağlup şampiyon olarak tamamladı.

İtalya’nın Domegge Di Cadore şehrinde oynanan turnuvada millilerimiz, rakibi karşısında ilk yarıyı 35-28 önde kapattı.

Ay-yıldızlılarımızda Şehmus Hazer 19 sayı- 3 ribaunt, Berke Atar 14 sayı- 8 ribaunt ve Arda Erdoğan da 8 sayı- 1 ribauntla maçı tamamladı.

Bu sonuçla millilerimiz, Slovenya ve Hollanda’nın ardından İtalya’yı da mağlup ederek turnuvayı şampiyon olarak noktaladı.