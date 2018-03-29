Ankara’nın ticaret merkezleri yerlerini AVM’lere bırakıyor. Ankara’nın çarşıları birer birer tarih oluyor. Kızılay Necatibey Caddesi’nde neredeyse her iki dükkandan birisi kiralık ya da satılık.

Alışveriş merkezleri, günümüzün olmazsa olmazları arasında yer alıyor. İnsanlar hem alış veriş yapabilmek hem de sosyalleşebilmek adına alış veriş merkezlerini tercih ediyor. Artık en küçük ilimizde bile alışveriş merkezleri bulmak mümkün. Bu durumun iyi yönleri olduğu kadar kötü yönleri de var. Alış veriş merkezleri insanlarımıza istihdam alanı yaratırken bir yandan da küçük esnafın yok olmasına neden oluyor. Ulus’tan sonra Kızılay esnafı da kepenk kapatıyor.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir ile tarihi Ulus Çıkrıkçılar Yokuşu’nu gezip esnafın derdini dinlemiştik. Türkiye gündemine esnafların zor durumunu Sonsöz Gazetesi olarak sadece biz verdik. Ankara’da alış verişin merkezi olarak Ulus ve Kızılay başı çeker ancak Ulus’ta olduğu gibi Kızılay’da da esnaflar zor durumda.

Necatibey Caddesi üzerinde yer alan boş dükkanların sayısı hiçte azımsanmayacak kadar fazla. Neredeyse her iki dükkandan birisi kiralık ya da satılık olarak karşımıza çıkıyor. Dükkanların bazıları yeni kapanmış, bazıları ise uzun süreden beri kiralık olarak duruyor.

KİRALAR YÜKSEK MÜŞTERİ AZ

Alış veriş merkezleri esnafların müşteri potansiyelinin büyük bir bölümünü çekmeyi başardı. Ankara’da şu an 38 AVM bulunuyor. Bu demek oluyor ki Ankara’nın her ilçesinde bir ya da iki AVM bulunuyor. Vatandaşlar da doğal olarak her ürünün elinin altında olduğu AVM’leri tercih ediyor.

Hem müşterinin az olması, hem de kiraların yüksek oluşu esnaflara kepenk kapatmaktan başka çare bırakmıyor. Ortaya çıkan acı tabloda ise karşımıza adım başı boş dükkanlar çıkıyor.

AVM ESNAFI DA ZOR DURUMDA

Dükkanları kapananlar sadece küçük esnaflar değil. AVM’lere olan yoğun ilgi, hayat pahalılığı AVM’lerde kira bedellerinin yükselmesine neden oluyor. Kirayı ödeyemeyen alış veriş merkezi esnafları da kepenk kapatmak durumunda kalıyor. Alış veriş merkezlerinde bir mağaza kapanıyor yerine başka bir tane açılıyor. Büyük firmalar nispeten küçük markaların kapanan dükkanlarının yerini de alıp AVM’lerde hegemonyasını oluşturmaya çalışıyor.