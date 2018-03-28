Uluslararası Yıldızlar Zafer Kupası bugün Gebze’de başlıyor. 1 Nisan’da sona erecek ve 17 ülkeden yaklaşık 500 sporcunun mücadele edeceği yıldızlar Zafer Turnuvasına şu ülkeler katılacak:

Türkiye, İran, Gürcistan, İtalya, İsveç, Rusya, Türkmenistan, Kazakistan, Macaristan, Azerbaycan, Romanya, Bulgaristan, Makedonya, Arjantin, Hollanda, Kırgızistan,Bosna Hersek. Müsabakalar Gebze spor salonunda düzenlenecek.

Zafer kupasında mücadele edecek olan grekoromen, serbest ve kadın milli takımlarımız hazırlıklarını tamamladı. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın yoğun bir çalışma dönemi geçirdiklerini belirterek “ Bizler bu tip turnuvaları çok önemsiyoruz. Çünkü genç sporcularımız buralarda tecrübe kazanıyor. Alt yapıya çok önem veriyoruz. Güreş liseleri, YİBO ve TOHM projelerimiz birbirine entegre olarak sürüyor. Oralardan çıkan sporcular bugün milli takımlarımızı oluşturuyor. Federasyonlar içerinde alt yapı konusunda belki de en sistemli çalışan federasyon biziz. Zafer kupasında hem sporcularımız önemli bir tecrübe kazanacaklar, hem de bizler sporcularımızın son durumlarını görme fırsatını yakalayacağız. Ben burada mücadele edecek tüm sporcu ve antrenörlerimize başarılar dilerken, bu şampiyonanın Gebze ilinde yapılması konusunda ki desteklerinden dolayı Gebze belediyesine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.