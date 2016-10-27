Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finans Merkezi açılıyor

İSTANBUL Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ), Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi binasını, bugün düzenlenecek törenle açıyor. Yapımını Kuveyt Türk ve Albaraka Türk Katılım Bankalarının üstlendiği, Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi, İslami Finans alanında öncü çalışmalar yapmayı amaçlıyor.

Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezinin yaptığı akademik çalışmalarla, sektörde eksik kalan teorik bilgileri tamamlamakta büyük önem taşıdığını vurgulayan, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut, şunları söyledi:

“Katılım Bankaları Birliği ile birlikte özellikle Albaraka Türk ve Kuveyt Katılım’ın desteğiyle inşa ettiğimiz Uluslararası İslam Ekonomisi Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin açılışını yarın saat 09.00’da okulumuzda yapacağız. Önemli misafirlerimiz olacak.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, Borsa İstanbul Başkanı Himmet Karadağ, Hazine Müsteşarı Osman Çelik, Merkez Bankası Banka Meclisi Üyesi Prof. Dr. Sabri Orman ve katılım bankalarımızın temsilcileri iştirak edecekler. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi olarak İslami finansta ve İslam Ekonomisinde İstanbul’un dünyanın en önemli araştırma merkezi olması projesinin temelini atıyoruz. Artık dünyada bu alanla ilgili çalışan akademisyenler, uzmanlar İZÜ’nün bu merkezinde araştırmalarını yapacaklar, çalışmalara katılacaklar. Uzak Doğu’da Malezya, Endonezya, Batı’da Londra ve Körfez’de Kuveyt, Bahreyn, Suudi Arabistan, Katar gibi merkezlerin bundan sonra en önemli alternatifi artık İstanbul olacak. Yani 21. yüzyılda yeniden bu bereketli hilal bölgemizde, ilk medeniyetlerin merkezinde, bu tarihi hinterlandımızda İslam ekonomisi ve finansının dünyaya yayılması anlamında bu merkez öne çıkacak.”

Prof. Dr. Mehmet Bulut, merkez binasının yapımını üstlenen Kuveyt Türk ve Albaraka Türk Katılım Bankalarına desteklerinden ötürü teşekkür ederek, şöyle devam etti:

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“200 yıldır dünyada küreselleşmenin hızla arttığı ve modern kapitalizmin bütün kurumlarıyla dünyaya hakim olduğu bir dönemden geçiyoruz. Modern kapitalizmin ihmal ettiği en önemli şeylerden bir tanesi insandır. İnsan merkezli ekonomi anlayışı unutulmuştur.

Biz İslam ekonomisi derken insanı yeniden hatırlama, insanı hayatın her alanında; üretimde, tüketimde, paylaşımda ekonomiye katılımda bütün yönleriyle ele alan bir anlayıştan söz ediyoruz. Bugün dünyanın karşılaştığı bütün savaşlar ve başta Orta Doğu olmak üzere dünyanın dört bir tarafında yaşanan krizlerin çözümü gerçekten insana yeniden insanca bakmaktan geçiyor. Üretimden tüketime, paylaşımdan katılıma kadar meseleye böyle bakmamız gerekiyor. Krizlerin büyük çoğunluğu İslam ülkelerinde ve Müslümanların yoğunlukta olduğu ülkelerde yaşanıyor. Müslümanlar olarak İslam ekonomisi ve İslami finansa yeniden bakışımız bütün bu sorunların çözümünde bize avantaj sağlayacak.

Dolayısıyla İslam Ekonomisi ve Finansı ile ilgili araştırmaların hız kazanması adına üniversitemizin bu konuya ülkemizde öncülük etmesinin haklı gururunu yaşıyoruz. Bize bu konuda destek verenlere ve paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz.”

Böyle bir merkeze katılım bankacılığı alanının ihtiyacı olduğunu belirten Türkiye Katılım Bankaları Birliği Genel Sekreteri Osman Akyüz de şunları söyledi:

“İslam Ekonomisi için İslami yaşam biçimi kurallarının ekonomik hayata yansıtılmış hali diyebiliriz. Belli prensipleri var ve bu prensipler doğrultusunda ekonomik faaliyetlerde öncülük kazanmasını ve ekonomik hayatın bu prensipler çerçevesinde yürütülmesini sağlayan bir sistem. Dünyanın çeşitli yerlerinde eğitim faaliyetleri var. İngiltere’de, Fransa’da, Amerika’da üniversiteler bünyesinde İslam ekonomisi kürsüleri açıldı. Türkiye’de de açılıyor. Bu araştırma merkezi bunlardan biri. Buradaki amacı İslam ekonomisini ekonomi biliminin prensipleriyle buluşturma gayreti olarak tanımlayabiliriz. Bizler de katılım bankaları olarak bu merkezin inşasınadestek veriyoruz. Çünkü böyle bir merkeze katılım bankacılığının ihtiyacı var. Katılım Bankacılığı ve İslam Ekonomisi konusunda araştırma yapmak, doktora velisansüstü çalışma yapmak isteyen araştırmacılar burada eğitim alabilecekler. Bu merkezde Türkiye’den ve dünyadan sahasında uzman hocalar, doktora ve yüksek lisans öğrencilerine ders verecekler. Burada yetişmiş elemanlar bizim Katılım Bankacılığımız için iyi eğitim almış yöneticiler olarak Katılım Bankaları bünyelerinde görev alacaklar.”

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