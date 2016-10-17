Uluslararası Antalya Film Festivali başladı

Bu yıl 53’üncüsü düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali, ‘Onur Ödülleri’ töreniyle başladı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Uluslararası Antalya Film Festivali, açılış töreniyle başladı. 2016 Expo Kongre Merkezi’nde festivalin açılışı için düzenlenen törene, yerli ve yabancı sanatçıların yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel katıldı.
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Törende kısa bir konuşma yapan Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, festivali 53’üncü defa Antalya’ya kazandıran Antalyalılara teşekkür etti. Avcı, “Antalya sahip çıkmasaydı bu festivali 53’üncü defa yapamazdık. Birinci ve ikinci Türel dönemlerinde festivale sahip çıkmasından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’e teşekkür ediyorum. Bize başka dünyaların mümkün olduğunu gösteren sanatçılara teşekkür ediyorum” dedi.
11 BAKAN NABİ AVCI
1. BAKAN NABİ AVCI
Ak Partili Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 90 gün geçtiğini ama acının hiç dinmediğini söyledi. Ölenler arasında ‘kardeşim’ dediği dostları olduğunu ifade eden Türel, “Şehitlerin her biri güneşti. Kendilerini feda ettiler ama Türkiye’nin yolunu aydınlattılar. Acımız, aynı zamanda gururumuz oldu. Demokrasi tanımını yeniden yazdılar. Destanı yazanlara teşekkür ederim” diye konuştu. Başkan Türel, festival süresince 39 ülkeden 134 filmi sinema severlerle buluşturacaklarını kaydetti.
22 BAŞKAN MENDERES TÜREL
2. BAŞKAN MENDERES TÜREL
Açılış töreninde ‘onur ödülleri’ sahiplerine verildi. Altın Portakal Emek Ödülleri ünlü dublaj sanatçıları Altan Karındaş ile Toron Karacaoğlu’na verildi. Rahatsızlıkları nedeniyle törene katılamayan sanatçılara ödülünü Deniz Çakır ve fotoğraf sanatçısı Serdar Güzel takdim edecek.
33 ONUR ÖDÜLLERİ
3. ONUR ÖDÜLLERİ
Törende Yıldırım Önal Anı Ödülü, gittiği spor salonunda düşerek beyin kanaması geçiren Kenan Işık’a verildi. Mehmet Aslantuğ, ödülü Kenan Işık adına oğlu Mehmet Işık’a verdi. Mehmet Işık, “Babam Yıldırım Önal tiyatrosunda çalıştı. Onun emeğiyle Kenan Işık bu ödüle layık görüldü” dedi.
44 KENAN IŞIK’A YILDIRIM ÖNAL ANI ÖDÜLÜ
4. KENAN IŞIK’A YILDIRIM ÖNAL ANI ÖDÜLÜ
Gecede onur ödülü alan bir diğer isim de ünlü Fransız oyuncu Audrey Tautou oldu. Fransız yıldıza ödülünü Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ile Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel verdi.
66 FRANSIZ YILDIZA ONUR ÖDÜLÜ
6. FRANSIZ YILDIZA ONUR ÖDÜLÜ
Yaşam Boyu Başarı Ödülü ise sanatçı Emel Sayın’a takdim edildi. Ödülünü Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı’dan alan Emel Sayın, “Gerçekten heyecanlandım. Olağanüstü bir an benim için. Benim işim müzik, ses sanatçısıyım ama 15 tane filmim var. Bu filmlerden ve seslendirdiğim 100’e yakın şarkının beğenilmesi nedeniyle halkımıza minnettarım. Çok iyi ekiplerle çalıştım, rol arkadaşlarıma sonsuz sevgilerimi gönderiyorum. Bu ödül bana çok farklı bir kulvardan geldi” dedi. Ödülünü aldıktan sonra Bakan Nabi Avcı ve Emel Sayın kol kola yürüyerek yerlerine geçti.
77 EMEL SAYIN’A YAŞAM BOYU BAŞARI ÖDÜLÜ
Tören arasında ve sonunda sanatçı Yavuz Bingöl söylediği iki şarkıyla alkış aldı.
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7. EMEL SAYIN’A YAŞAM BOYU BAŞARI ÖDÜLÜ
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