Uluslararası Antalya Film Festivali başladı

7 7 EMEL SAYIN’A YAŞAM BOYU BAŞARI ÖDÜLÜ

Yaşam Boyu Başarı Ödülü ise sanatçı Emel Sayın’a takdim edildi. Ödülünü Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı’dan alan Emel Sayın, “Gerçekten heyecanlandım. Olağanüstü bir an benim için. Benim işim müzik, ses sanatçısıyım ama 15 tane filmim var. Bu filmlerden ve seslendirdiğim 100’e yakın şarkının beğenilmesi nedeniyle halkımıza minnettarım. Çok iyi ekiplerle çalıştım, rol arkadaşlarıma sonsuz sevgilerimi gönderiyorum. Bu ödül bana çok farklı bir kulvardan geldi” dedi. Ödülünü aldıktan sonra Bakan Nabi Avcı ve Emel Sayın kol kola yürüyerek yerlerine geçti.

Tören arasında ve sonunda sanatçı Yavuz Bingöl söylediği iki şarkıyla alkış aldı.

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