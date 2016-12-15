Uludağ Üniversitesi, Türkçe Bilgi Şöleni’nde ev sahibi

Uludağ Üniversitesi (UÜ) Eğitim Fakültesi, Türkçe Öğretim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (ULUTÖMER) ile Yunus Emre Enstitüsü ortaklığında gerçekleştirilecek olan “1. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe’nin Öğretili Bilgi Şöleni (UYTOB 2017)” Uludağ Üniversitesi’nde düzenlenecek.

“Bilimden üretime, üretimden bilime” vizyonu ile 3. Nesil Üniversite hedefine ulaşmak için çalışmalarına aralıksız devam eden Uludağ Üniversitesi, önemli bir bilgi şölenine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 17-19 Mayıs 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan UYTOB 2017 Bilgi Şöleni’ne katılacak akademisyen ve uzmanların sunacakları bilimsel çalışmaların ve projelerin yabancı dil olarak Türkçe’nin öğretimine katkı sağlaması hedefleniyor.

TÜRKÇE ÖĞRENMEK İSTEYENLERİN SAYISI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Konuyla bilgi veren UÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muammer Demirel,

“Türkiye Cumhuriyeti’nin coğrafi konumu ve siyasi gücünden dolayı Türkçe de önem kazanmıştır. Buna bağlı olarak Türkiye genelinde olduğu gibi yükseköğrenim için Uludağ Üniversitesine gelen misafir öğrencilerin sayısı her geçen yıl artmaktadır. Ayrıca eğitimin yanı sıra ticari, turistik ve kültürel amaçlarla Türkçe öğrenmek isteyen yabancı sayısında belirgin bir artış gözlenmektedir. Bu durum yabancı dil olarak Türkçenin öğretimi konusundaki araştırmalarımızı hızlandırmamızı ve hazırlıklarımızı tamamlamamızı zorunlu kılmaktadır.Uludağ Üniversitesi yabancı dil olarak Türkçenin öğretilmesine büyük önem vermektedir”

dedi.

BİLGİ ŞÖLENİ YENİ UFUKLAR AÇACAK

Uludağ Üniversitesi’nde hayata geçirilen Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (ULUTÖMER) kısa sürede verimli çalışmalar yapması ve Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü’nde 2016-2017 Öğretim Yılında “Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programları’nın açılmasının önemli bir gösterge olduğunun altını çizen Dekan Demirel, sözlerine şöyle devam etti:

“Planlanan bilgi şöleni için alanın uzmanlarınca yapılacak araştırmalar, incelemeler, şölen süresince yapılacak tartışmalar, üretilecek fikirler ve hakem sürecinden sonra yayımlanacak olan sunulacak bildiriler, ülkemizde yeni bir bilimsel disiplin haline gelen Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimine katkı sağlayacaktır. Bu yeni alanın araştırmacılarının buluşup tanışmasını, deneyimlerini paylaşmasını sağlayacak olan bu şölen, aynı zamanda bu alandaki lisansüstü eğitim programlarına ufuk açacaktır.”

Eğitim Fakültesi Dekanı Demirel, http://turkishsymposium.home.uludag.edu.tr/2017 adresinden ayrıntılı bilgi alınabileceğini sözlerine ekledi.

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