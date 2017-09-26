Ankara’nın kültür ve sanat alanındaki cazibe merkezi haline gelen Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi Kültür ve Sanat Merkezi önemli bir sergiye daha ev sahipliği yaptı.

Meryem Arga Şahinoğlu tarafından düzenlenen Giysi Tasarımları Sergisi’nde el emeği göz nuru kıyafetler sergilendi.

“Sanatçıya verilen değer ortada”

Meryem Arga Şahinoğlu, sözlerine Altındağ Belediyesi’ne bağlı bu tür mekânlara Ankara’nın büyük ihtiyacı var” diyerek başladı. 2 yıl önce yine Altındağ Belediyesi’ne ait Hamamönü Sanat Galerisi’nde denge temalı bir sergi daha açtığını hatırlatan Şahinoğlu: “Burada kendimi evimde gibi hissediyorum” dedi. Şahinoğlu, sanatçıların bu tür yerlere her zaman ihtiyaç duyduğunun da altını çizdi. Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’nin sanata ve sanatçıya büyük önem verdiğini ifade etti. .

Duygular kıyafetlere yansıdı

Sarmal temalı bir sergi hazırladığını dile getiren Meryem Arga Şahinoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu benim ikinci kişisel sergim. Tam 10 çalışmamın yer aldığı bu sergiyi 2 yıl gibi bir sürede hazırladım. Eşimin desteğini asla göz ardı edemem. Hepimiz biliyoruz ki olumlu ve olumsuz duygular hayatın bir gerçeği. İşte ruhumuzu saran o duyguları kıyafetlere yansıtmaya çalıştım. İkilemi, uyanışı, aşkı, hüznü, farkındalığı bu kıyafetlerde anlattım. Sergim 30 Eylül’e kadar bu güzide mekânda açık kalacak. Tüm Ankaralılar davetlimdir.”