Ulucanlar Cezaevi Müzesi’nde film platosu olarak ayrılan 2’nci koğuş ziyarete açıldı.

Altındağ Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye tarafından restore edilen, 6 koğuşun bulunduğu Ulucanlar Cezaevi Müzesi’nde daha önce ziyarete açık olan koğuşlara yenisi eklendi.

Müzeye gelenler, daha önce film platosu olarak ayrılan 2’nci koğuşu ziyaret edebilecek.

Bu koğuşta Ahmet Arif, Muhsin Yazıcıoğlu, Ali Bülent Orkan, Ahmet Tevfik Ozan, Kasım Gülek başta olmak üzere pek çok kişinin eşyaları, mahkumların zulaları, okudukları Kur’an-ı Kerimler ve eski hapishane eşyaları yer alıyor.

Duvarlarda darbe dönemine ait gazete kupürleri, daha önce yayımlanmamış mektuplar, mahkumların cezaevinde çekildikleri fotoğraflar, Ulucanlar’ın 1970’li yıllardaki fotoğraflarının da bulunduğu koğuşta ziyaretçiler, mahkumların yaptıkları kitaplığı, çay ocağını nasıl kullandıklarına dair canlandırmayı ve balmumu heykellerini de görme fırsatı bulacak.

Müzeyi 1 milyon 300 bin kişi ziyaret etti

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Ulucanlar Cezaevi’nin Ankara için önemli bir simge olduğunu belirterek, “Cezaevinin müze olarak korunması Ankara için çok önemli bir proje. Bugüne kadar müzeyi 1 milyon 300 bin kişinin ziyaret etmesi de cezaevinin müze olarak korunmasının ne kadar doğru olduğunun bir göstergesi.” ifadelerini kullandı.

Müzelerin dinamik yapılar olduğunu vurgulayan Tiryaki, ziyaretçilerin ilgisini çekmek ve müze kültürünü Ankara’da yaygınlaştırmak için Ulucanlar Cezaevi Müzesi’ne yeni unsurlar katmaya çalıştıklarını kaydetti.