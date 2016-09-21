Ulucanlar Cezaevi Müzesi’nde bayram bereketi

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Ankara’nın en çok ziyaret edilen özel müzesi olan Ulucanlar Cezaevi Müzesi, bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğradı. Ulucanlar Cezaevi Müzesi, bayram tatilinde yaklaşık 7 bin kişiyi ağırladı. Ankara’nın tüm ilçelerinden gelen ziyaretçilerin yanı sıra bayram tatilini Ankara’da geçirmek isteyenlerin de akınına uğrayan Ulucanlar Cezaevi Müzesi’ne, her zaman olduğu gibi yabancılar da büyük ilgi gösterdi.

Bayramın bereketi kapıda kuyruklar oluşturdu

9 gün süren Kurban Bayramı tatilinde Ulucanlar Cezaevi Müzesi’nin ziyaretçi trafiği de arttı. Yakın tarihe yerinde tanıklık eden ziyaretçiler, şair ve edebiyatçıların volta attığı avluda dolaştı, koğuşlardaki mahkûm fotoğraflarını inceledi. Mahkûmların özel eşyalarının bulunduğu koğuşlar ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği yerler oldu.

“Müzenin bu kadar çok ziyaret edilmesi, emeklerimizin boşa çıkmadığının göstergesi…”

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Altındağ Belediyesi olarak tarihe sahip çıkmayı ve tarihi değerleri korumayı görev edindiklerini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Ulucanlar Cezaevi’ni restore etmekle Türk siyasi tarihini korumak adına çok önemli bir iş başarıldığını belirtti.

Başkan Tiryaki “Ulucanlar Cezaevi Müzesi’nin Ankara için önemli bir simge olduğuna inanıyorum. Buranın yıkılmaması ve müze olarak hizmete açılması için uzun süre mücadele ettik. Bugün müzenin bu kadar çok ziyaret edilmesi, emeklerimizin boşa çıkmadığını gösteriyor.” dedi.

Türkiye’nin yakın tarihi Ulucanlar’da sergileniyor

Türk siyasi tarihinin en önemli duraklarından biri olan ve açıldığı günden bu güne 850 bin kişinin ziyaret ettiği Ulucanlar Cezaevi Müzesi; koğuşları, tecrit odaları, zindanları ve bu bölümlerde yapılan seslendirmeleriyle ziyaretçilerin büyük ilgisini çekiyor.

Ziyaretçilerin en çok ilgisini çeken bölüm ise, Ulucanlar Cezaevi’nde yatmış tanınmış kişilere ait kişisel eşyaların sergilendiği 6’ncı koğuş oluyor. 1925 yılından 2006 yılına kadar faaliyet gösteren Ulucanlar Cezaevi’nin 6’ncı koğuşu, burada yatan ünlü gazeteci, edebiyatçı ve siyasetçilerin kişisel eşyalarına ev sahipliği yapıyor. Her kesimden tanınmış pek çok önemli ismin eşyalarının sergilendiği bu koğuşta, Bülent Ecevit’ten Muhsin Yazıcıoğlu’na, Deniz Gezmiş’ten Metin Toker’e, Hüseyin İnan’dan Mustafa Pehlivanoğlu’na, Kasım Gülek’ten Fakir Baykurt ve Necip Fazıl Kısakürek’e kadar pek çok kişinin kişisel eşyaları ve bu kişilerin özgeçmiş bilgileri bulunuyor.

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