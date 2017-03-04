20 yıldır Milliyetçi hareket Partisini tek başına iktidara getiremeyen Devlet Bahçeli’nin Genel Başkanlığına “Hayır” diyorlar.

Bahçeli’nin her önemli siyasi krizde AKP’nin dayanağı olmasına da “Hayır” diyorlar.

MHP’nin “tek adam” yaratan parti tüzüğüne de “Hayır” diyorlar.

Ülkücü tabanın büyük desteğini alıyor, anti demokratik tüzüğü el birliği ile değiştiriyor ve MHP’nin demokratik bir Genel Başkan seçimi yapmasının yolunu hukuken de sağlıyorlardı.

Ancak Bahçeli’nin koruyucu kalkanı devreye girip bu kez Ülkücülerin Bozkurtlarına, “Hayır” diyerek eşi emsali görülmedik bir şekilde MHP Genel Kurul’unu engelliyorlardı.

Ülkücülerin Bozkurtları onlar.

Şimdi Anayasa ile ortaya çıkacak rejim değişikliği için yurdun dört bir yanına dağılarak “Hayır” kampanyaları yürütüyorlar.

MHP Genel Başkan adayları, Koray Aydın, Ümit Özdağ, Sinan Oğan ve Meral Akşener’e muhalif milletvekilleri Yusuf Halaçoğlu, Sadi, İsmail Ok ve Nuri Okutan da büyük güç kattı.

MHP’den ihraç edilmeleri de yıldırmadı onları. Çünkü ülkücü taban, ülkücü irade bir yana Türk toplumu kucak açtı onlara.

Ülkücülerin Bozkurtları onlar.

“Türk Milliyetçileri hayır diyor” platformunun toplantısına adlarını sayamayacağım kadar binlerce ülkücü bozkurt, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” ve “ülkücü hareket engellenemez” sloganları eşliğinde Yusuf Halaçoğlu’nun sunduğu “hayır” bildirisine tarihi destek verdiler.

Yurdun dört bir yanında AKP’nin devlet gücünü kullanarak yaptığı tüm engellemelere rağmen “hayır kampanyası yürütüyorlar.

Ülkücülerin Bozkurtları onlar.

“Demokrasinin Türk toplum hayatındaki önemi” konulu Kahramanmaraş’taki konferansa katılan Prof. Dr. Ümit Özdağ iki bakanın Almanya’da konuşturulmamasına da tepki göstererek, “Keşke siz de biz ‘Hayır’ diyenlere Türkiye’de konuşma hakkı verilmemesinden üzülseydiniz. Ama siz buna üzülmek yerine biz ‘Hayır’ diyenleri terörist olmakla suçladınız, terör örgütleriyle yan yana durmakla suçladınız” diye tepki de gösterdi.

Özdağ, Aydın, Akşener, Oğan, Halaçoğlu, Ok ve Okutan tüm engellemelere rağmen yılmıyorlar tersine daha fazla gayretle daha çok toplantı yapma kararı aldılar.

Ülkücülerin Bozkurtları onlar.

Sinan Oğan’ın FOX TV’den, “Birkaç televizyon ve gazete dışında görüşlerimizi açıklamamıza medya olanak vermiyor” eleştirisi de yerden göğe kadar haklıdır.

Ülkücülerin Bozkurtları neden Hayır dediklerini o kadar güzel örneklerle anlatıp vatandaşları bilgilendiriyorlar ki AKP’lilerin ikna çabaları boşa çıkıyor.

Türk siyasi hareketi bir parti çatısı altına olmayan müthiş bir organizasyonun nasıl başarılı olduğunun çok başarılı örneğini veriyorlar.

Ülkücülerin Bozkurtları onlar.

Hangi partiden olursanız olun, hangi partiye oy verecekseniz verin hiç önemli değil çünkü onlar siyasi amaçla değil, Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğü için sizlere gerçekleri anlatmak içinde bulunduğumuz kriz durumundan vazife çıkarıyorlar.

Açın mekânlarınızı, açın yüreğinizi, açık aklınızı onlara ve dinleyin ve öğrenin ve bilgilenin ki bu Anayasa değişikliği ile ülkemizi bekleyen büyük tehlikelerin farkına varın.

Ülkücülerin Bozkurtları onlar.

Yalan yok, dolan yok, hile yok, siyaset yok, siyasi parti yok çünkü onlar Mustafa Kemal’in askerleri, parlamenter rejimin, laik, demokratik, sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetinin yılmaz bekçileri onlar.

Ülkücülerin Bozkurtları onlar.

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