Dost ülkelerle iş birliği içinde çalışarak önemli çalışmalara imza atan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak’ı makamında İskoçya Stirling Eski Belediye Başkanı Mike Robbins ve Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı İrina Vlah ziyaret etti.

İskoçya Stirling Eski Belediye Başkanı Mike Robbins’in, “Türkçemi çok geliştiremedim, sadece selamlama cümlelerini biliyorum. Ama Türk misafirperverliğini çok iyi biliyorum.” ifadesine Başkan Ak, “Misafirperverliğimiz meşhurdur.” diye cevap verdi.

Keçiören’e ilk geldiğinde inşaatların yoğun olduğunu ama şimdi büyük tesislerin yükseldiğini gördüğünü belirten Robbins, “Özellikle Gümüşdere Ihlamur Vadisini göz alıcı ve etkileyici buldum. Keçiören’i gezip yatırımları gördükçe sizin ne kadar yoğun olduğunuzu anlayabiliyorum. Keçiörenli çok şanslı ve çok mutlu olmalı…” diye konuştu.

Başkan Ak da ziyaretten çok memnun kaldığını ifade ederek, “Dostluğumuz baki, her zaman Keçiören’e bekleriz. Stirling ve Keçiören kardeş şehir… Ayrıca yeni Belediye Başkanınızı da misafir etmek ve kendisiyle tanışmak isteriz.” ifadelerini kullandı. Ak, iki ülke iş birliğine katkılarından ötürü plaket ve vazo takdim etti.

GAGAVUZYA’YA DAVET

Moldova’ya bağlı Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı İrina Vlah Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak’ı makamında ziyaret ederek Keçiören Belediyesi, Gagauz Özerk Bölgesi Kazayak ilçesine yaptığı “Kardeş Keçiören Parkı” için teşekkür etti.

Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı İrina Vlah Başkan Ak’ı ziyareti esnasında “Keçiören’in parklarına çok imreniyor ve beğeniyorduk. Özellikle çocuklar tarafından çok sevilen parkımız giderek ilgi odağı haline geldi. İş birliğimizin sürmesini arzu ediyoruz.” dedi. Vlah, Ak’ı Gagavuzya’ya davet ederek “Sizi orada misafir etmekten memnun oluruz.” ifadelerini kullandı.

Başkan Ak da Vlah’a dostluğun ve kardeşliğin pekişmesine katkı sunacak çalışmalar yapmaktan memnuniyet duyduklarını ve iş birliklerinin devam edeceğini ifade ederek, dünya barışına ve Balkanlardaki barışa olan desteği ve iki ülke arasındaki ilişkilere katkısından ötürü plaket takdim etti.