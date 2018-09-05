Ulaşım çileye dönüşecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 2 Temmuz’da kazma vurularak başlatılan ulaşım projelerinden Bakanlıklar Kavşağı, Dikmen Kepekli, Akköprü Kavşağı, Gölbaşı geçişive Türk Telekom U Dönüşü kavşağı düzenleme çalışmaları trafiğişimdiden çekilmez hale getirdi.

8 Haziran’da Okulların kapanmasından sonra başlamayan inşaatlar 2 Temmuz’da başladı, Bu gecikme projelerin de geç tamamlanmasına neden oluyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ulaşım ve trafik projelerinden olan Dikmen Kepekli, Akköprü Kavşak ve Türk Telekom U Dönüşü düzenleme çalışmaları 2 Temmuz’da kazma vurularak başlatılmıştı. Eş zamanlı olarak başlatılan çalışmalar aralıksız sürse de kısa süre sonra açılacak okullardan dolayı trafiğin daha da çekilmez hale gelmesi bekleniyor.

Vatandaşlar çalışmaların geç başlamasına tepki göstererek “Okulların açılmasına neredeyse bir hafta kaldı. Bu çalışmalar neden okullar tatile girince başlatılmadı. Şimdi okulların açılması ile birlikte çekilmez olan trafik çileye dönüşecek” diyerek sitemlerini dile getirdiler

Ankara’nın ana arterlerinden olan Bakanlıklar Kavşağı , Konya yolu, Akköprükavşağı,Türk Telekom U Dönüşü ve Gölbaşı geçişi çalışmaları trafiğinaltüst olmasına yol açarken vatandaşları da canından bezdirdi. Okulların kısa süre sonra açılacak olması da trafiğin nasıl bir hal alacağı konusunda soru işaretlerini beraberinde getirdi.

8 Haziran’da okulların kapanmasına rağmen çalışmaların 1 ay gibi geç başlaması tepki çekerken bu güzergâhları kullanan vatandaşların büyük sıkıntı yaşaması da kaçınılmaz görünüyor. Projelerin ne zaman biteceği hakkında kesin bilgi verilmese de, Ankara Büyükşehir Belediyesinin internet sitesinde Sonbaharda biteceği belirtiliyor.

Çalışmalar başlamadan önce Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada,’ Eğer bir mani çıkmazsa her üç kavşak çalışmasını da Sonbahara kadar bitirmeyi hedefliyoruz’ denilmişti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna Belediyenin internet sitesinde şu açıklamayı yapmıştı;