Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’ya yabancı ödeme sistemleri yardımıyla para transferini yasaklayan federal yasayı imzaladı.

Resmi hukuki bilgi portalında yer alan yasaya göre, yabancı devletin Rus ödeme sistemlerine yasak uygulaması halinde bu ülkelere banka hesabı açmadan yabancı dahil olmak üzere ödeme sistemi çerçeveside para transferi yapmak sadece operatörler Rusya tarafından kontrol edilmesi halinde mümkün olacak.

Merkez Bankası, resmi sitesinde yabancı devletler tarafından ödeme sistemlerine uygulanan yasakları yayınlayacak. Yasanın ön gördüğü kısıtlamalar Merkez Bankası’nın bu bilgiyi yayınlamasından itibaren geçerli olacak.

Yasa resmi yayından 30 gün sonra yürürlüğe girecek. Belge Rus ödeme sistemlerinin Ukrayna’daki yasaklarının olumsuz sonuçlarının önlenmesini ön görüyor. Bu yasak Rus ödeme hizmetlerinin piyasasının yabancı sistemler yararına rekabetin kısıtlanmasına neden oldu.

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