Ukraynalılar ‘soykırım’ sergisi açtı

ANTALYA’da yaşayan Ukraynaları aynı çatı altında toplayan Ukrayna Ailesi Derneği’nce, 1932-33 yılları arasındaki soykırımda hayatını kaybeden 7 milyon Ukraynalı, o döneme ait fotoğraf ve belgelerin yer aldığı sergide anıldı.

Büyükşehir Belediyesi’ne ait Bülent Ecevit Kültür Merkezi’ndeki serginin açılışını, Ukrayna’nın Türkiye Başkonsolosu Yardımcısı Stanislav Proşhko, konsolosluk görevlisi Vycheslav Khomerko, Ukrayna Ailesi Derneği Başkanı Vita Mykhaylova, derneğin Konyaaltı Şube Başkanı Olesya Mercan, etkinlik sponsoru Andrey Kheizniak yaptı.

Antalya’da yaşayan Ukraynalı ailelerin büyük ilgi gösterdiği sergide, 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, soykırıma ilişkin fotoğraf, belge ve yazılar sergilendi. Soykırımı anlatan metin Ukraynaca ve Türkçe dillerinde okundu, yakılan mumlar bir süre ellerde tutuldu. Ukraynaca ve Türkçe şarkılar da söylendi.

Ukrayna Ailesi Derneği Başkanı Vita Mykhaylova, ‘Holodomor’un Ukrayna dilinde ‘açlıkla öldürmek’ anlamına geldiğini belirterek, “1932-33 yılları arasında, şimdiki Ukrayna ve Rusya’nın Kuban bölgesinde Komünist Partisi’nce suni olarak yaratılan kıtlıktan 7 milyondan fazla insanımız açlıktan can verdi” dedi. Mykhaylova, “Ölü sayısı net olarak bilinmiyor. Araştırmacılara göre Ukrayna nüfusunun dörtte birinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor” dedi.

Mumların yakıldığı etkinlikte özel bir köşe hazırlandı. Sergide, bereketi simgeleyen buğday başakları da yer aldı. Stanislav Proşhko, serginin önemine işaret edip, hayatlarını kaybedenlerin anısına Ukraynalıların evlerinde bir mum yakıp pencere kenarına koymalarını istedi.

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