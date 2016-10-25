Ukrayna’dan Suriye’ye Kırım notası

Ukrayna,Suriye’nin geçici maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı. Kiev’in, Suriye’nin Kırım’ı Rusya’nın parçası olarak tanımasından dolayı nota verdiği açıklandı.

Suriye Halk Konseyi Başkanı Hadiya Khalaf Abbas, Kırım’ın “Rusya’nın ayrılmaz bir parçası olduğunu” açıkladı.

Bunun üzerine Suriye’nin Ukrayna’daki geçici maslahatgüzarı Ukrayna Dışişleri’ne çağırıldı. Bakanlık sözcüsü Maryana Betsa, “Nota verdik. Bunun, Suriye tarafından dostane olmayan bir tutum olduğunu ve Kırım’ın uluslararası normlara ve 27 Mart 2014 tarihli Birleşmiş Milletler kararına göre Ukrayna toprağı olduğunu kaydetik” açıklamasını yaptı.

Ukrayna’ya bağlı özerk cumhuriyetken, ülkede yaşanan Batı yanlısı ihtilalin ardından 2014 yılında tek tarafı olarak bağımsızlığını ilan eden Kırım Cumhuriyeti, ardından Rusya Federasyonu’na bağlandı. Yapılan referanduma katılanların yüzde 96’sı yarımadanın Rusya’ya bağlanması yönünde oy kullandı.

Kırım’ı bugün Suriye dışında Afganistan, Venezuela, Küba, Nikaragua ve Kuzey Kore Rusya Federasyonu’nun parçası olarak tanıyor.

Ukrayna yönetimi ise Kırım’ı “işgal altındaki toprak” olarak tanımlıyor.

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