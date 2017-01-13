Ukrayna’da sökülen dev Lenin heykeli satışa çıkarılıyor

Sovyetler Birliği ve komünizm simgelerinden arındırılan Ukrayna’da, Zaporoje kentinde kısa süre önce sökülen dev Lenin heykelinin satışa çıkarılması gündemde.

Ukrayna’nın Zaporoje kentinde, ülkenin en büyük Lenin heykeli 17 Mart 2016 tarihinde yerinden sökülmüştü. Zaporoje Belediyesi’nin internet sitesinde yer alan duyuruda, 20 ton ağırlığında, 20 metre yüksekliğindeki bronz Lenin heykelinin satışa çıkarılacağı belirtildi.

Heykelin muhafaza edilmesinin “ek masraf” yarattığı belirtilen açıklamada, satıştan elde edilecek gelir ile, “terörle mücadele kahramanı” heykelinin dikilmesinin gündemde olduğu kaydedildi.

Ukrayna devleti, ülkenin doğusunda tek taraflı bağımsızlığını ilan eden, Rusya yanlısı bölgelerdeki milislerle girilen çatışmalara “terörle mücadele operasyonu” adını veriyor.

Ukrayna’da Lenin heykelleri, Sovyet yıldızları, orak çekiç amblemleri gibi Sovyet simgeleri tarihe karışıyor. Başkent Kiev ve Harkov’un merkezlerindeki Lenin heykelleri, aşırı milliyetçi eylemciler tarafından yerle bir edilmişti. Ülkede çıkarılan yasa ile Sovyetler Birliği simgeleri yasaklanmıştı.

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