Halkın önemli kesiminin ana dilinin Rusça olduğu Ukrayna’da, Ukrayna dilinin kullanımını yaygınlaştırmak için radikal uygulamalar gündemde.

Parlamentoda hazırlanılan yeni yasa tasarısında, Ukraynacanın “hakim milletin dili” olarak kabul edilmesi ve resmi dilin kullanımını ihlal edenlerin adli cezaya çarptırılabilmesi öngörülüyor. Bazı uzmanlar, bunun halkın çoğunluğuna karşı ayrımcılık anlamına geleceğini savunuyor.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Vyaçeslav Kirilenko’nun gözetiminde hazırlanan ve kısa süre içinde parlamentoya sunulması beklenen yasa tasarısında, resmi dil olan Ukraynacanın kullanım kurallarını ihlal eden kişilere karşı adli cezalara varan yaptırımlar uygulanması teklif ediliyor.

Ukrayna dilinin statüsü ile ilgili var olan yasanın değiştirilmesini ve Ukraynacanın “hakim milletin dili” olarak belirlenmesini isteyen milletvekilleri, mağazalarda, sağlık kuruluşlarında, çocuk yuvalarında, okullarda sadece Ukraynaca konuşulmasını talep ediyor.

Tasarıda, medyada yabancı dildeki programların oranının yüzde 10’u geçmemesinin, internet mağazaları dahil olmak üzere tüm mağazalarda Ukraynaca hizmet verilmesinin, kitapçılardaki ürünlerin en az yüzde 50’sinin Ukraynaca olmasının, tüm Ukrayna vatandaşlarının Ukraynaca bilmesinin, yabancı dildeki filmlerin ve dizilerin Ukraynaca altyazı ile ekrana gelmesinin, kültür sanat etkinliklerinde başlıca dilin Ukraynaca olmasının, yüksek öğrenim kurumlarında sadece Ukraynaca ve AB dillerinde eğitim verilmesinin yasal zorunluluk olması öngörülüyor.

Tasarı kabul edilirse, özel yetkiler verilecek denetmenler, bu yasayla ilgili ihlalleri tespit ederek devlete bildirecek. Ayrıca halkın, Ukraynacanın kullanımıyla ilgili yapılan ihlalleri ihbar etmesi teşvik edilecek. Dil yasasının gereklerini yerine getirmeyenler para cezasına çarptırılabilecek veya adli soruşturmaya tabi tutulabilecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Mihail Pavliv, “Ukrayna toplumunun önemli kesimi Ukraynaca konuşuyor. Ancak ailelerin yüzde 70’inin evde konuştukları dil Rusça. Onlar için bu yasa ayrımcılık anlamına gelecek. Buna karşı tepki iki şekilde ortaya çıkabilir. Ya bu insanlar ülke içinde başka bölgelere göç ederek, devletle aralarına mesafe koyacak, ya da kitlesel protestolar başlayacak” değerlendirmesinde bulundu.

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