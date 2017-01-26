Ukrayna’da gündemdeki iddia: “Kremlin, Poroşenko’ya karşı kendi adayını hazırlıyor”

Moskova’nın, Ukrayna’da Batı destekli Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko’nun yerine Rusya yanlısı bir ismi başa getirmek için harekete geçtiği iddiası gündemde.

Rusya’nın, Ukrayna’da gelecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Batı yanlısı Petro Poroşenko’nun karşısına kendi güdümünde güçlü bir aday çıkarmak için kolları sıvadığı öne sürüldü.

İddiaya göre Moskova, Ukrayna’nın en zengin isimlerinden Poroşenko’nun yerine, başka bir milyarder olan Viktor Pinçuk’u destekleme planları yapıyor.

Forbes dergisine göre 1,2 milyar dolar servetiyle Ukrayna’nın dördüncü zengini olan Pinçuk, geçen ay The Wall Street Journal gazetesinde yayımlanan ve Kiev’in, ülkenin doğusunda kontrolünü yitirdiği bölgeleri yeniden kazanmak adına, Kırım’ı geri alma ve NATO ve AB üyeliği gibi planlarından vazgeçerek Rusya’ya karşı taviz vermesi gerektiğini savunduğu makalesiyle dikkatleri çekmişti.

Ardından 18 Ocak tarihinde Rusya’nın resmi haber ajansı Ria’nın “Yeni başkan seçilmedi, ama şimdiden atandı” başlığıyla servis ettiği makale ve devlet kanalı Rossiya 1’de “60 dakika adlı” programda övgüler sıralanan Pinçuk’un, Poroşenko’nun karşısında potansiyel cumhurbaşkanı adayı olabileceğinin dile getirilmesi, Rus medyasının Pinçuk’u “parlatma” operasyonuna giriştiği şeklinde yorumlandı.

Rusya’nın en yüksek tirajlı gazetesi olan Moskovski Komsomolets’in eski Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı, Kırım Tatarı gazeteci Andrey Mujdabayev ise, Kremlin’in Pinçuk’u “Ukrayna cumhurbaşkanlığına hazırlama” kampanyasına giriştiği fikrine katıldığını şu sözlerle ifade etti:

“İktidar değişimi sorunsuz olacak gibi görünüyor. Zira geleceğin cumhurbaşkanı ülkenin (Ukrayna’nın) yönetici sınıfı ile iç içe. Ukrayna’nın bugünkü Cumhurbaşkanı ile arası iyi. Kiev Belediye Başkanı ona saygı duyuyor. Verdiği kahvaltılara, yolsuzluklarla mücadele eden Batı yanlısı milletvekili katılıyor. İyi bir aday, ne dersiniz? ‘Savaş insanı’ değil, Rusya ile ilişkileri yavaş yavaş düzeltme yolunda elle tutulur planı olan bir pragmatik. ABD eliti ile oldukça yakın, Batı basınında yazıyor. Rus medyası ise onun adaylığını artık ciddi şekilde tartışıyor. Bizim de bu adayı daha iyi incelememiz gerekli gibi görünüyor.”

Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko’nun partisi Petro Poroşenko Bloku Başkan Yardımcısı Aleksey Gonçarenko, iddialar üzerine Obozrevatel.com sitesine yaptığı açıklamada, “Her Ukrayna vatandaşı cumhurbaşkanlığına aday olabilir. Ancak bugün siyasetin içinde bile olmayan Pinçuk’un adaylığı, bana biraz garip geliyor. Kremlin, Ukrayna toplumunda her türlü çekişme ortamını yaratmaya ilgi duyuyor. Bunun için Savçenko’yu (milletvekili), Pinçuk’u ya da başka birini kullanabilirler” yorumunu yaptı.

Ardından Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Zoryan Şkiryak, Pinçuk’un adaylığa niyeti olmadığını, “Kremlin medyası”nın manipülasyon girişiminde bulunduğunu öne sürerek, “Ukrayna’da hiçbir zaman Kremlin yanlısı bir aday zafer kazanamayacak. Hem de bu kişi Putin rejiminin adamıysa…” açıklamasında bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sözcüsü Dmitri Peskov ise, “Bizim Kremlin yanlısı adayımız yok. Ukrayna’da kimin Cumhurbaşkanı olacağına, kimin olamayacağına Ukrayna halkı karar vermeli” diyerek iddiaları yalanladı.

Ukrayna’nın ikinci Cumhurbaşkanı Leonid Kuçma’nın damadı olan Viktor Pinçuk, Ukrayna’da daha önce milletvekilliği ve eski Cumhurbaşkanı Kuçma’nın danışmanlığını yapmıştı. Pinçuk, “turuncu devrim”e yol açan tartışmalı 2004 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de Rusya yanlısı Viktor Yanukoviç’i desteklemişti.

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