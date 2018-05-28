Kiev’de Kafkas kökenli göçmenlerin dükkanlarının yer aldığı bir pazara saldıran bir grubun, olaya müdahale eden polisle de çatışması sonucu 10’dan fazla kişi gözaltına alındı.

Kiev’deki Lesnaya Pazarı’nda emekli bir askerin göçmenler tarafından dövüldüğü videonun internette yayılmasının ardından pazara saldırı düzenlendi.

Videoda emekli bir vatandaşın pazarcılarla tartışma yaşadığı, yediği yumruğun etkisiyle yere yıkıldığı görülürken, emekli asker olduğu belirtilen kişinin, pazarcıların kaba davrandığı bir kadını savunduğu ve bunun üzerine tartışma çıktığı iddia edildi.

Olayı haber alan onlarca kişinin ertesi gün pazara giderek, Kafkas kökenli oldukları belirtilen göçmenlerin dükkanlarına saldırıda bulundukları bildirildi.

Saldırganların olaya müdahale eden polislere de taş atarak karşılık verdikleri, üç güvenlik görevlisinin yaralandığı açıklandı.

Sosyal medyada konuyla ilgili tepkilerin büyümesi üzerine açıklama yapan milletvekili Anton Geraşçenko, Gürcü göçmenlere yönelik nefret söylemli ve etnik gerginliği körükleyen mesajların paylaşılmaması çağrısında bulundu.

Saldırganların “C14” adlı radikal milliyetçi grubun üyeleri oldukları iddia edilirken, daha sonra bu oluşumun sosyal medya hesabından konuyla ilgili yalanlama geldi.