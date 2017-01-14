Ukrayna ordusunda bir yılda 63 asker intihar etti

Ukrayna’nın doğusunda tek taraflı bağımsızlığını ilan eden bölgelerdeki milislerle “terörle mücadele operasyonu” adı altında savaşan Ukraynalı askerlerin çoğunun çatışma dışı nedenlerden dolayı hayatlarını kaybettikleri açıklandı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı, bir gazetecinin talebi üzerine yaptığı resmi yazılı açıklamada, “terörle mücadele operasyonu” bölgesinde geçen sene 256 askerin çatışma dışı nedenlerden dolayı, 211 askerin çatışmalarda öldüğünü duyurdu.

2016 yılı boyunca 63 Ukraynalı askerin intihar ettiği, 30 askerin savaş dışında cinayete kurban gittiği, 39 askerin silahların dikkatsiz kullanımı, 58 askerin hastalıklar, 18 askerin trafik kazaları, 10 askerin alkol ve uyuşturucu zehirlenmesi, 29 askerin çeşitli kazalar, dört askerin güvenlik önlemlerini ihlal, beş askerin de farklı nedenler sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

Ukrayna Askeri Başsavcısı Anatoliy Matios, “terörle mücadele operasyonunda” iki yıl boyunca bin 294 askerin savaş dışı nedenlerden dolayı hayatını kaybettiği bilgisini verdi.

Ukrayna Genelkurmayı, 2014 yılında başlayan çatışmalar boyunca Ukrayna silahlı kuvvetlerine ve orduyla beraber hareket eden diğer gruplara mensup 3 bin 64 asker ve milisin öldüğünü, 10 binden fazla kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

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