Ukrayna ile karşılaşacak A Milli Takım Konya’da

2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu’nda Perşembe günü Ukrayna ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı bu maç için Konya’ya geldi

2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu’nda mücadele eden A Milli Takım, 6 Ekim Perşembe günü Konya’da oynayacağı maç için bu kente geldi. Sabah saatlerinde Cenk Tosun, Olcay Şahan, Volkan Babacan ve Harun Tekin tarifeli uçaklarla kente gelen ilk futbolcular oldu. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ve futbolcuların bir kısmı da öğle saatlerinde yine havayolu ile Konya’ya geldi. Milli futbolcuların bir kısmı da yüksek hızlı trenle geldi. Saat 13.00’te Konya’da toplanan A Milli Takım daha sonra kamp yapacağı otele geçti. Milliler, Ukrayna maçı hazırlıklarına bugün A. Konyaspor’un Kayacık Tesisleri’nde basına açık olarak gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

A Milli Futbol Takımı’nın Ukrayna ve İzlanda maçları için açıklanan aday kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Volkan Babacan (Medipol Başakşehir), Onur Recep Kıvrak, Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Harun Tekin (Bursaspor), Şener Özbayraklı, İsmail Köybaşı, Volkan Şen, Mehmet Topal, Ozan Tufan (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Ahmet Yılmaz Çalık (Gençlerbirliği), Çağlar Söyüncü (Freiburg), Hakan Kadir Balta, Tolga Ciğerci, Yasin Öztekin (Galatasaray), Ömer Toprak, Hakan Çalhanoğlu (Bayer Leverkusen), Emre Mor (Borussia Dortmund), Caner Erkin, Olcay Şahan, Cenk Tosun (Beşiktaş), Mevlüt Erdinç (Metz), Yunus Mallı (Mainz 05), Enes Ünal (Twente).

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