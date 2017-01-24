Uğur Mumcu’nun 24’üncü ölüm yıldönümü

Bombalı suikast sonucu katledilen Cumhuriyet yazarı Uğur Mumcu, ölümünün 24’üncü yılında saldırıya uğradığı Karlı Sokak’ta evinin önünde anıldı.

Anma törenine Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’yla birlikte her yıl olduğu gibi Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, milletvekilleri, Yenimahalle Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Kartal, Başkan Yardımcıları Başar Bal ve Yaşar Neslihanoğlu da katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Mumcu’nun evine giderek eşi Güldal Mumcu ile sohbet eden Yaşar, daha sonra evin önündeki parkta bulunan Faili Meçhuller Anıtı’na karanfil bıraktı. Ardından patlamanın olduğu yerdeki Uğur Mumcu Anıtı’na geçen heyet, saygı duruşunda bulunarak mum yaktılar.

“Yaktığı ışık 24 yıldır sönmedi”

Mumcu’nun yüreklerde bıraktığı boşluğun ve özlemin hiç dinmeyeceğini söyleyen Yaşar, “Türkbasının korkusuz kalemi Uğur Mumcu, yılgınlığın, korkaklığın, iktidar çıkarcılığının, yandaşlığın ve kalem satmanın neredeyse olağan hale geldiği günümüzde, ödün vermeyen güçlü kişiliği ile 24 yıldır bizlere ışık tutmaya devam ediyor.

Onu bedenen ortadan kaldıranlar, kendileri için sorunu da ortadan kaldırabileceklerini düşünüyorlar. Ama bilmelidirler ki beden ölür düşünceler asla. Mumcu’nun yüreğimizde bıraktığı boşluk ve özlem hiç dinmeyecek” dedi.

Bir anma da Uğur Mumcu Parkı’nda

Ayrıca bir anma töreni de Yenimahalle Belediyesi Uğur Mumcu Parkı’nda gerçekleşti. Yenimahalle Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen anma törenine çok sayıda vatandaşın yanı sıra Yenimahalle Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Kartal, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, Sivil Toplum Kuruluşları ve Batıkent Birlikteliği üyeleri katıldı.

Törende konuşma yapan Kartal, “Mumcu, 24 yıl önce katledildi. Asıl failleri hala bulunamadı. Ama o karlı sokakta, o araca o bombayı koyduran kuvvet, cinayetler işlemeye devam ediyor. Biz o kuvveti tanıyoruz, o kuvvet Uğur Mumcu’nun tarif ettiği tarikat, ticaret, siyaset örgütlenmesinin merkezi olan kuvvet’ dedi.

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