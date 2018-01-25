Çankaya Belediyesi ölümünün 25’inci yılında gazeteci-yazar Uğur Mumcu’yu unutmadı. Eski adı Çankaya Parkı olan parkın adı Uğur Mumcu oldu. Parkın girişine Uğur Mumcu’nun anıtı dikilerek, Mumcu ölümsüzleştirildi.

Çankaya Belediyesi tarafından yaptırılan Uğur Mumcu anıtı gerçekleştirilen törenle açıldı. Çankaya parkı olarak bilinen parka hem Uğur Mumcu’nun adı verilerek hem de anıtı dikilerek Mumcu’nun sonsuza kadar yaşatılması sağlandı.

Uğur Mumcu için ölümünün 25’inci yılında Ankara’da çeşitli bölgelerde anma törenleri düzenlendi. Bu anma programlarından bir tanesi de eski adı Çankaya Parkı olan parkta gerçekleştirildi. Parkın yeni adı Uğur Mumcu Parkı oldu.

‘ZORLUKLARIN ÜSTESİNDEN GELEN BİR YİĞİTTİ’

Törende Mumcu ailesi duygu dolu anlar yaşarken anma programında söz alan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Gerçekleştirilen törenle Uğur Mumcu’yu, İsmail Cem’i, Gaffar Okkan’ı, Mümtaz İdil’i ve Zeytin Dalı operasyonunda şehit olan tüm askerlerimizi anarak konuşmama başlıyorum. Bu ülkede Atatürkçü olmak zordur. Her durumda Atatürkçü devrimlerini, yolsuzluklara karşı hakkı savunmak zordur. İşte Uğur Mumcu tüm bu zorlukların üstesinden gelen bir büyük yiğit, bir büyük demokrat ve Atatürkçüydü.

Bozuk düzenin her bir parçasıyla ayrı ayrı uğraştı ve hiçbir zaman yılmadı, hiçbir zaman teslim olmadı ve hiçbir zaman kalemini halkı için kullanmaktan çekinmedi. Çünkü Uğur Mumcu Hasan Tahsinlerden, Abdi İpekçilerden gelen bir akımın temsilcisiydi. Halkı ve ülkesi için mücadele etmiş gazetecilik ve aydın damarının en büyük kahramanlarındandı. Nasıl bir geleneğin temsilcisi olduğunu ve başına neler geleceğini biliyordu. O yüzden dedi ki; ben Atatürkçüyüm, ben cumhuriyetçiyim, ben laikim, ben antiemperyalistim, ben bağımsız Türkiye’den yanayım”

Taşdelen, “Uğur Mumcu bizim ideolojimizin oluşmasında emeği olan cumhuriyet aydınıydı. Katledilmesinin üzerinden 25 yıl geçmesine rağmen Türk halkı hiçbir zaman Uğur Mumcu’yu unutmadı ve unutmayacakta. Bizde Çankaya Belediyesi olarak Uğur Mumcu’yu unutmadık ve unutmayacağımızı göstermek amacıyla Çankaya Parkı

olarak bilinen parkı Uğur Mumcu Parkı olarak yeniden adlandırıyoruz ve bununla birlikte Uğur Mumcu anıtını da açıyoruz” dedi.

HER GÜN MUMCU’NUN YAZILARIYLA GÜNE BAŞLARDIM

Anma programında Alper Taşdelen’den sonra söz alan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl ise, “Alçak bir şekilde katledildiği sokakta hafızamı tazelemeye çalıştım. Gençlik yıllarıma döndüm. Ben hemen her gün Uğur Mumcu’nun yazılarıyla güne başlayan bir gençtim. Benim devrimci düşlerimin filizlendiği günlerde Uğur Mumcuların çok büyük bir katkısı olmuştur. Onurlu bir yaşam sürmenin ve haksızlığa karşı direnmenin, dik durmanın önemini Uğur Mumcu’dan öğrendim. Bugün Uğur Mumcu yaşasaydı Türkiye ve Dünya genelini işgal eden konularda araştırmacı kişiliği ile gün ışığına çıkmamış birçok konuyu onun sayesinde öğrenecek ve toplum karanlıkta kalan birtakım sorunların Uğur Mumcu sayesinde ortaya çıkmasını sağlayacak ve görecekti”

“Uğur Mumcu onurlu gazeteciliğin sadece Türkiye’de değil, Dünya’da da önemli simgelerindendi. Araştırmacı gazetecilik denince ilk akla gelen Uğur Mumcu’dur. Uğur Mumcu bir yazısında; ‘Bir kişiye yapılan haksızlık toplumun tümüne karşı işlenmiş bir suçtur. Buna karşı susanlar o insanlık suçunu kabullenmiştir’ diyor. İnsanlık onurunu bu kadar önemseyen bir kişiliğe sahipti Uğur Mumcu.

Yaşamında haksızlıklara ve tutsaklıklara uğradı. Uğur Mumcu bir gün ‘Mezarımızda güller açacak ey halkım unutma bizi, sesimiz kulaklarınızda yankılanacak ey halkım unutma bizi’ derken sadece Uğur Mumcu olarak değil emperyalistlere karşı direnen, bağımsız Türkiye’yi sonuna kadar savunan Deniz Gezmiş’lerin, Mahir’lerin, Ahmet Taner Kışlalı’larında sesi olmuştur. Onların bakış açısını da bu dizelerle dile getirmiştir.”

Sözlerine devam eden Bingöl, “ Çankaya Belediyemize ve diğer sosyal demokrat belediyelerimize teşekkür ediyorum. Ölümsüz isimleri daha da ölümsüzleştiren bu tür eserleri hayata geçirmeleri onu katleden alçaklara inat ölümsüzlükleri dünya döndükçe sürdürecek bir anlam taşıyor” ifadelerinde bulundu.

KIR ÇİÇEKLERİ

Tekin Bingöl’ün ardından sözü Uğur Mumcu’nun kızı Özge Mumcu aldı. Özge Mumcu, “Sevgili Uğur Mumcu dostları merhaba. Öncelikle Çankaya’nın en güzel, en büyük parkına Uğur Mumcu ismini verdiği ve böyle bir anıtı dikmeyi bize teklif ettiği için sevgili Alper Taşdelen’e aile olarak çok teşekkür ediyoruz. Hava çok soğuk sizi daha fazla tutmak istemiyorum.

Bu parka çok yakın bir yerde oturuyorum. İki yaşında bir oğlum var adı Uğur Deniz ve ben bu parka geliyorum. Parkın adı Uğur Mumcu olunca benim için çok daha önemli ve özel oldu sizinle bunu paylaşmak isterim. Bize davetiyeyi gönderdikleri zaman babamın en sevdiğim yazılarından olan ‘Kır Çiçekleri’ yazısını sizinle burada paylaşmak istedim. Soğuk havada burada olduğunuz için ve hep beraber olduğumuz için tekrar teşekkür ediyorum. Bir çeyrek asır geçti üzerinden beraberdik, yine beraber olacağız. Daha güzel günlerde de beraber olalım diyorum ve size babamın ‘Kır Çiçekleri’ yazısını okumak istiyorum” dedi.

Özge Mumcu’nun okuduğu, Uğur Mumcu yazısı:

“Bugün daktilomun başında yıllardan beri ilk kez, ne yazacağımı düşünerek dakikalarca durdum. Elim bir türlü tuşlara varmadı.

– Ne yazayım bugün?

İnsan, içindeki sıkıntılarla boğuştu mu sözcükler, bir dönme dolap gibi beyninizde döner durur. Öyle ki, sözcükleri beyninizden, yüreğinizden ve dilinizden çekip, daktilo şeridine vuramaz, ak kâğıt üzerine siyah harfleri, siyah sözcükleri dizemez, noktaları, virgülleri koyamazsınız…

Çünkü, sözcüklerin kendi dünyaları vardır; bu dünyalar, güneş çevresinde dönen küreler gibi beynimizde, vicdanımızda, yüreğimizde döner dururlar…

Sözcükler, gün olur, uzanamadığımız yıldızlar kadar uzak, gün olur, hoyratça ezip, geçtiğimiz kır çiçekleri gibi, bizlere yakın olurlar. Ve biz çoğu kez bu uzaklığı da, bu yakınlığı da ölçüp biçemeyiz.

Ve sözcükler, yüreklerimizde, vicdanlarımızda, beyinlerimizde ve de atar damarlarımızda döner, dururlar…

Bugün hiç yazı yazmasam diyorum, gitsem bir dağ başına, gitsem, kır çiçekleri toplasam, bunları bir demet yapsam; desem ki, bu çiçeğin adı, “Erdem”, bunun “Onur”, bunun “İnanç”…

– Ne yazayım bugün?

Çevrenize şöyle bir bakın; bir bakın akıp geçen olaylara, bir bakın tanık olduğunuz ya da duyduğunuz olaylara bakın. Kimi zaman, onur çiçekleri ile inanç çiçekleri ile bezenmiş insanlarla karşılaşırsınız. Kimi zaman da bin bir yalanın belini bükmüş, yolsuzlukların saçaklarına tutunup sirk cambazları gibi sıçrayıp durmuş insan müsvetteleri ile…

Ve hep onlar kazanmış; hep onlar günlerini gün etmiş. Para mı? Onlarda… Pul mu? Onlarda… Hep, bir elleri balda, bir elleri yağda, öyle yaşamışlar. Kaplumbağa gibi, bin bir yalanın sığdığı başlarını gerekince kalın kabuklarının içine çekerek, yılan gibi kıvrılarak, bukalemun gibi kondukları, yerleştikleri yere uyarak yaşamışlardır.

– Ne yazsam bugün?

Eski dosyaları mı çıkarsam? Hayır çıkarmayacağım!.. Geçmiş olaylarından vicdan muhasebelerine sayfalar mı açsam? Hayır, açmayacağım! Düne, önceki güne, daha öncesine mi uzansam? Hayır uzanmayacağım!…

– Ne yazsam bugün?

Canım bir dağ başında kır çiçekleri toplamak istiyor. Kıbrıs’tan kopup gelen ılık güney rüzgârları ile Ege’nin güneşli sabahlarından kaçamak gelen ışıklarla, ülkemin dört bir yanından toplayacağım kır çiçeklerini bir vazoya yerleştirip, “işte” desem, işte yıllarca yazmak isteyip de yazamadığım bunlar, işte bunlar.

Çiçekler yan yana, çiçekler aynı topraktan gelme ve aynı suyun içinde; biri “İnanç”, biri “Erdem”, biri “Onur”…

– Bugün ne yazsam, ne yazsam acaba?

Daktilomun başında yıllardan beri ilk kez yazacağım yazının soru işaretine takılıp dakikalarca düşünüp duruyorum. Sözcükleri, daktilonun tuşlarından kara şeride bir türlü çarpamıyorum. Yanıma oğlum “Özgür” geliyor. “Ne düşünüyorsun baba?” diyor. Sonra ekliyor:

– Beni yaz baba, beni yaz, benim adımı yaz baba, benim adımı yaz, benden söz et baba, benden söz et… Duruyorum, düşünüyorum, düşünüyorum, yine düşünüyorum…

Bir dağ başına gitsem, kır çiçekleri toplasam ve sonra, evet ve sonra… ve… ve… ve…

– Bugün ne yazsam?”

SOĞUK HAVAYA RAĞMEN KATILIM YOĞUNDU

Konuşmaların ardından Alper Taşdelen, Güldal Mumcu’ya anıtın minyatürünü takdim etti. Protokol ardından anıtın yanına geçerek açılışını gerçekleştirdi. Parkın ve anıtın açılışına Uğur Mumcu’nun ailesi Güldal, Özgür ve Özge Mumcu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan yardımcısı Tekin Bingöl, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Cumhuriyet Halk Partisi Ankara İl Başkanı Adnan Keskin, Çankaya İlçe Başkanı Devrim Bora Özüdoğru ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu’da açılışa çelenk gönderdi. Sıfırın altında olan havaya rağmen açılışa katılan vatandaşlara Çankaya Belediyesi çorba ve çay ikramında bulundu. Protokol açılışa gelmeden önce güvenlik önlemleri alındı. Özel yetiştirilmiş köpekler ve çok sayıda Zabıta alanı kontrol etti.