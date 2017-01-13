Uğur Mumcu anıtı yenilendi

Çankaya Belediyesi, 24 Ocak 1993’te kaybettiğimiz gazeteci-yazar Uğur Mumcu anısına yapılan anıttan çalınan harflerin yerine bir tabela yerleştirdi.

Çankaya Belediyesi, gazeteci-yazar Uğur Mumcu’nun Karlı Sokak’ta bulunan anıtında yer alan pirinç harflerin çalınmasından sonra tabelayı yenileyerek her 24 Ocak’ta usta gazeteci anısına gerçekleştirilen anma törenine hazır hale getirdi.

Uğur Mumcu’nun 24 Ocak 1993 tarihinde suikasta kurban gitmesinin ardından evinin önünde yapılan anıtın metal yazılarının kimliği belirsiz kişiler tarafından çalınması nedeniyle anıta yeni bir tabela yerleştiren Çankaya Belediyesi, tabelayı usta gazeteci anısına her 24 Ocak’ta gerçekleştirilen anma törenlerine yetiştirdi.

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