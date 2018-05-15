İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medya üzerinden açıklamalar yapıp, İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze sınırında düzenlenen barışçıl gösteriler sırasında Filistinlilere ateş açılmasının “meşru savunma” olduğunu iddia etti…

Böylece silahsız insanların keskin nişancılar tarafından öldürülmesi de “ulvî bir anlam(!)” kazanmış oluyor…

Ama görülüyor ki, bu “meşru savunma(?)” biraz eksik kalkmış…

Bence Netanyahu Parlamento’ya hesap vermeli ve aralarında Türkiye’nin bulunduğu çeşitli ülkelerde düzenlenen protesto gösterilerine katılan teröristlerin(!) neden öldürülmediğini açıklamalı… Eğer bir ihmali varsa da, bedelini ödemeli…

Öyle ya, İsrail’in onuru söz konusu olan…

Dünyaya huzur getirmesi(!) amacıyla ABD Büyükelçiliği’nin Kudüs’e taşınması planının yaratıcısı Trump da, kendinden bekleneni yerine getiremeyip büyük hayal kırıklığı yarattı…

Törene uydu üzerinden bağlanıp konuşma yapması, Trump hayranlarını fena halde üzdü… Üstelik konuşmasında, halen sürmekte olan olaylara değinmedi ve dost ve kardeş İsrail’i üzdü…

Böylece ABD ve İsrail düşmanı teröristlerin(!) eline “Trump korktu” propagandası da yapmasına da neden oldu…

Şaka bir yana, dünyanın bir an önce uyanması gerekiyor…

…Ve bunun için atılması gereken ilk adım, perde arkasında olanların farkına varmak…

Örneğin, Trump’ın da Netanyahu’nun da birer kukla olduğunu görmemiz şart…

Şu anda Ortadoğu’ya odaklanmış olan “büyük oyunun” parçaları gibi görünmeleri; ikisinin de, kendini kişisel hırslarına kaptırmış durumda olmaları nedeniyle… “Büyük oyun” yeni evrelere geçtiğinde yok olurlarsa, şaşmamak gerek…

İpleri elinde tutan asıl güçlerin arayıp da bulamayacağı bir yer Ortadoğu… Filistinliler bile kendi aralında bölünüp düşmanlaşmış… Bu yetmiyormuş gibi, ortalık “kendini ortaya atmaya hazır” yeni sazanlarla dolu…

2018 yılında Baş Kuklacı para… Para demek, güç demek… Bazıları parasal gücünü kullanarak “daha da güçlenmek” istiyor…

Başarırlarsa çok insan ölecek, dinler tarihe karışacak ve artık paraya tapılacak…

Kurulmak istenen bu yeni düzeni tüm çıplaklığı ile gösteren bir resimle bitsin bari bu yazı..!