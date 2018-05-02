TUBİTAK “2018-2020 Bilgi Günleri Projesi” ile çeşitli alanlarda ulusal ve uluslararası bilgi paylaşımı etkinlikleri düzenlenmekte.

“Küçük şeyleri büyük sevgiyle ve ilgiyle yap ki, büyük şeyler kendini çoğaltsın” diyen ,’Aile Bilgeliği’ kitabının yazaraı Robin Sarma’nın kahramanı Julian bilginin sevgiyle ve ilgiyle çoğalacağına vurgu yapmakta.

Avrupa Birliği’nin bilimsel ve uygulamalı araştırma,geliştirme ve inovasyon projelerine destek olmak üzere oluşturduğu ,80 milyon Avro ile dünyanın en büyük bütçeli hibe ile oluşturduğu “UFUK 2020 Proğramı Bilgi Günleri”, 2018 ‘de TUBİTAK öncülüğünde başlatıldı.

Avrupa Komisyonu yetkilisi George Bonas,’Bilgi Günleri’ kapsamında ilki Çukurova Üniversitesi’nin ev sahipliğinde yapılan toplantıda yapılması gereken projeler ve kapsamı konusunda aydınlatıcı bilgiler vermiştir.

Geçmiş yıllarda çarçeve proğramları enerji alanından proje yürütücüsü Çukurova Üniversitesi uzmanları bilgiler sunarak katılımcıları aydınlatmışlar ve çalışmalara yol gösteren örnekler üzerinde durmuşlar. Bu örneklerden yararlanarak yeni projeler önerilmiştir.

TUBİTAK’ın ev sahipliğinde Ankara’da düzenlenen toplantıdan sonra İstanbul’da Koç Üniversitesi ev sahipliğinde yapılan toplantılarda “UFUK 2020 Bilgi Günleri Proğrammıéna katılımı özendirici ayrıntılı açıklamalar yapılmış. İki farklı Avrupa Araştırma Konseyi projesi’nin hazırlık süreci hakkında katılımcılara bilgiler verilerek tartışmaya sunulmuş.

Toplantılara katılan Avrupa Komisyonu eğitmeni George Bonas, UFUK 2020 Proğramı kapsamında “Güvenli Toplumlar,Bilgi ve İletişim Teknolojileri ile Sağlık alanı” konularının 2018 çağrıları hakkında bilgiler vermekte.

“Dünyanın her türlü biliminden, keşiflerinden,ilerlemelerinden istifade edelim.Ancak asıl temeli kendi içimizden çıkarmak zorundayız” diyen büyük önder Atatrük,bilim ve akıl ışığında ilermeye öncelik ve önem vermiştir.

500’den fazla etkinlik serisi hakkında “UFUK 2020 Bilgi Günleri” resmi websayfası aracılığı ile bilgi edinme olanağı bulunmakta. Bu anlamlı projelerden uzmanlar ve tüm halkımız bilgi sahibi olmalı ve yararlanmalıdır. Bilgi sınırlandırılamaz,evrenin sonsuzluğu gibidir.Düşünür Seneca : “Bilgi kar topu gibi yuvarlandıça büyür” demekte.

Basın ve yayın kuruluşları, üniversiteler ve ilgili özel ve resmi kurumlar konuyla yakından ilgilenmeli ve bu alanlarlarda özel çalışma komisyonları oluşturulmalıdır.

Paylaşılmayan bilgi, bilgi değildir. Sürekli gelişim için bilgi ve teknoloji paylaşımı önemlidir.Bilgi paylaşıldıkça, insanın ve toplumun ufkunu yüceltir. Ünlü bilge Lao Tzu’nun ifade ettiği gibi: “Gençken bilgi aüacını dikelim ki yaşlandığınız zaman gölgesinde barınacak bir yeriniz olsun.”

Bilgi, önümüzü ve ufkumuzu aydınlatan bir meşaledir. Akıl, bilgi, teknoloji üçlüsü toplum için en büyük dayanaktır. Doğru ve yararlı bilgiyi yeni projelerle kullanalım ve yaygınlaştıralım…