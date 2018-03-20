Star TV’de yayınlanan Ufak Tefek Cinayetler dizisine ilgi büyük!

Gökçe Bahadır’ın “Oya“, Aslıhan Gürbüz’ün “Merve“, Bade İşçil’ in “Pelin“, Tülin Özen’in “Arzu“, Mert Fırat’ın “Serhan“, Selim Bayraktar’ın “Edip“, Ferit Aktuğ’un “Taylan” ve Yıldıray Şahinler’ in “Mehmet” karakterini canlandırdığı Ufak Tefek Cinayetler dizisinin seyirci kitlesi kadınlar ve gençler. Neden mi? İçimizde Merveler, Pelinler, Arzular, Oyalar, Burcular’ dan bol bol var.

Bir cinayet üzerine kurgulanmış olan dizi de ilgimizi cinayet harici her şey çekmekte. Tuhaf ama gerçek kimse kimin ölmüş olacağı ile ilgilenmiyor. Bu arada resimdeki kırmızı ayakkabının da şaşırtmaca olduğunu düşünüyorum.

MODA SHOW KIVAMINDA

Şık kadınlar silsilesi sergilenen dizi de en çok Oya ve Pelin’in kıyafetleri ilgi çekiyor. Oya’nın aynı tonlarda giyimini aynı tonlarda mantolarla tamamlaması da bir hayli dikkat çekiyor.

Şunu söylemeliyim düşündüğümün tam tersine meğer aynı tonlar gayet hoş oluyormuş. Gözlerimiz bayram ediyor Oya’nın kıyafetleriyle. Gelelim Pelin’e. Pelin de marjinal giyimiyle dikkat çekiyor. Ne giymiyor ki? Tüyler, pullar, payetler, transparanlar.

Ne yalan söyleyeyim YIKILIYOR kızlar. Lakin zamansız şıklıkları zaman zaman komik oluyor. Kardeşim evde yemek yiyorsun çek eşofmanını üstüne rahat et diye bağırasım geliyor.

YAŞASIN KÖTÜLÜK

Merve.

Hesapları, oyunları, intikamları ve hiç bitmeyen hırsları ile dizi deki en kötü karakter, fakat ciddi bir fan kitlesi olması içimizdeki kötülüğe duyduğumuz gizli hazzın bir göstergesi. Belki de kötülüğün hep kazandığı bir karakter olması, öyle ya da böyle tuttuğunu koparması cazip kılıyor karakteri. Mottosu “Zafere giden yolda her şey mubahtır” olan herkes bayılıyor Merve’ye.

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Bu arada muhteşem cheesecake yapıyor. Bir ara tarifini paylaşsa eminim çok rağbet görür kadınlar tarafından. Ben sizler için aşağıda bir tane paylaşacağım…

Burcu’nun da bir elması eksik kötü cadı olması için.

Karakter zafiyeti ve büyük hedefleri olan Burcu karakteri top yekün eleştiri oklarına mağruz. Evlilik yıkan mı dersin, yalanın biri bin para mı dersin yok yok Burcu’da.

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Arzu iyilikle kötülüğün harmanlanmış olduğu bir karakter.

Mükemmel eş, mükemmel anne ancak iş çıkarlara gelince bencil ve nankör. Zor zamanlarında yanında olan ve ona iş veren Serhan’ın tutuklandığında hop müşterilerini çalıp yeni bir firma kurmakta hiç tereddüt etmedi diyebilirim.

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Pelin.

Çakma Merve olmaktan öteye geçemiyor. Hep bir plan proje peşinde ama Merve’nin bir adım gerisinde kalmaktan kurtulamıyor. Tam oldu bu sefer Merve’yi mat etti derken yine makuz talihi peşini bırakmıyor. Düşününce çok yorucu bir hayat.Bir de Sağlıklı beslenmeye takmış lahmacunu bile gizli yiyor Taylan.

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Gelelim Oya’ ya.

En tutarlı ve en güvenilir karakter olarak gözükse bile iyilik adına sakladığı sırlar başkalarına zarar vermekte. Burcu’nun sahte hamileliğini saklaması Mehmet ve Burcu’yu nikah masasına götürdü. Merve’nin hırsız yalanını saklaması Serhan’ı eve döndürdü. Seyrederken susma be Oya patlat şu bombayı dedirtiyor. Kim tamamen kötü ve tamamen iyi olabilir ki zaten?

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SPOR ŞART

Lahmacun ve Kebap sever Mehmet ve Taylan haricinde tüm karakterler sportmen. İki elleri kanda olsa spor yapılıyor. Güzel mesajlar bunlar. Koşma, yüzme, plates, cardio vazgeçilmez sporları. Koşu parkuru bakıma giriyor kriz yaşanıyor. Hep bakımlılar, sağlıklılar, güzeller, yakışıklılar, şıklar zor iş vesselam.

Peki gerçek hayattaki Merveler, Pelinler, Arzular, Oyalar, Burcular. Hepimiz dünyanın çivisi çıktı, olur da bu kadar mı olur demiyor muyuz zaman zaman. Evet. Hiç beklemediğimiz yerden gol yemiyor muyuz sıklıkla? Evet. Kötülük sarmadı mı etrafımızı? Evet. Haberleri seyrederken ağzımız açık kalmıyor mu? Evet. Biz mi kötü olduk insanlık mı? Bilmiyorum. Devir kötülerin devri mi? Galiba. Bu durumdan memnun muyuz? Hayır. Ufak tefek cinayetler dizisinin yeni bölümünü hasretle bekliyor muyuz? Evet. Bu ne yaman çelişkidir? Bilmiyorum.

İşte söz verdiğim cheesecake tarifi, tarafımca denenmiştir 🙂