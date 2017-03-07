UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. tur rövanş maçları bugün başlıyor

Cüneyt Çakır, Napoli – Real Madrid maçını yönetecek, Çakır’ın 30. Devler Ligi maçı UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale kalacak takımların belirleneceği 2. tur rövanşları bugün oynanacak 2 maçla başlıyor.

İngiliz ekibi Arsenal, deplasmanda oynadığı ilk maçta 5 – 1 yenildiği Alman Bayern Münih’i konuk edecek. Londra’daki Emirates Stadyumu’ndaki mücadele TSİ 22:45’te başlayacak.

Napoli – Real Madrid Maçında Çakır Düdük Çalacak Günün diğer maçında ise İspanyol Real Madrid, sahasında oynadığı ilk maçta 3 – 1 mağlup ettiği İtalyan Napoli ile karşılaşacak. İtalya’nın Napoli kentindeki San Paolo Stadyumu’nda TSİ 22.45’te başlayacak müsabakada FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.

Çakır’ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Mustafa Emre Eyisoy’un dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Hüseyin Göçek ile Barış Şimşek ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak. Cüneyt Çakır, Napoli-Real Madrid maçı ile birlikte UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon 4., toplamda ise 30. maçına çıkmış olacak.

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