UEFA Avrupa Ligi heyecanı başlıyor

Reklam

Avrupa Ligi’nin ikinci haftasında yarın 12 grupta 24 maç oynanacak.

A Grubu’nda yer alan Fenerbahçe, saat 22.05’te başlayacak maçta Ülker Stadı’nda Hollanda temsilcisi Feyenoord’u konuk edecek.

Atiker Konyaspor, H Grubu mücadelesinde KAA Gent Stadı’nda Belçika ekibi Gent’e, L Grubu lideri Osmanlıspor ise İsviçre’nin Zürih takımına Letzigrund Stadı’nda konuk olacak. İki karşılaşma da saat 20.00’de başlayacak.

İkinci haftanın maç programı şöyle:

18.00 Gebele (Azerbaycan) – Mainz 05 (Almanya)

18.00 Astana (Kazakistan) – Young Boys (İsviçre)

20.00 Ajax (Hollanda) – Standard Liege (Belçika)

20.00 Gent (Belçika) – ATİKER KONYASPOR (Türkiye)

20.00 Schalke 04 (Almanya) – Salzburg (Avusturya)

20.00 Fiorentina (İtalya) – Karabağ (Azerbaycan)

20.00 Sparta Prag (Çek Cumhuriyeti) – Inter (İtalya)

20.00 Zürih (İsviçre) – OSMANLISPOR (Türkiye)

20.00 Celta (İspanya) – Panathinaikos (Yunanistan)

20.00 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) – Braga (Portekiz)

20.00 Krasnodar (Rusya) – Nice (Fransa)

20.00 Slovan Liberec (Çek Cumhuriyeti) – PAOK (Yunanistan)

20.00 Hapoel Beer-Sheva (İsrail) – Southampton (İngiltere)

20.00 Steaua Bükreş (Romanya) – Villarreal (İspanya)

22.05 Saint-Etienne (Fransa) – Anderlecht (Belçika)

22.05 Dundalk (İrlanda Cumhuriyeti) – Maccabi Tel-Aviv (İsrail)

22.05 Roma (İtalya) – Astra (Romanya)

22.05 Genk (Belçika) – Sassuolo (İtalya)

22.05 Manchester United (İngiltere) – Zorya (Ukrayna)

22.05 Zenit (Rusya) – AZ Alkmaar (Hollanda)

22.05 Austria Wien (Avusturya) – Viktoria Plzen (Çek Cumhuriyeti)

22.05 Athletic Bilbao (İspanya) – Rapid Wien (Avusturya)

22.05 FENERBAHÇE (Türkiye) – Feyenoord (Hollanda)

22.05 Olympiakos (Yunanistan) – APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...