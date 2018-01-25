Ekonomideki rekorlarımıza rekor dayanmıyor. En son ucuzlukta rekor kırdık. Ancak bu rekor, hayat pahalılığında değil, yatırım araçlarının fiyatlarındaki ucuzlukta.

Ucuz yatırım aracı kavramı; uluslar arası yatırımlarda, bir ülkedeki yatırım araçlarının sağladığı yüksek oranlı getiriler için kullanılıyor. Eğer o ülkenin yatırım araçları çok yüksek getiri veriyorsa, o ülkeye “ucuz ülke” deniliyor.

Yapılan bir analize göre; Türkiye yatırım ataçlarının getirisinde gelişmekte olan ülkeler arasında en çekici ve en ucuz ülke olmuş. Nedeni; yatırım araçlarının hepsinin yüksek oranda gelir sağlamasıymış. Örneğin hazine tahvillerinde yüzde 13 faizle Türkiye ilk sırada. Bizi yüzde 7 ile Meksika izliyor. Fark iki kat. Büyümede rakiplerimiz olan Çin ve Hindistan’daki getiriler yüzde 5’in altında.

Ekonomi haber kanalı Bloomberg News’un yaptığı bu analizi değerlendiren bir Japon yatırım uzmanı da diyor ki “şu an alacak bir şeyler arıyorsanız, Türkiye ve Meksika görece ucuz olmalarıyla dikkat çekiyor. Yüksek faizler düşünülerek bu piyasalara giriş yapmak isteyeceksiniz”.

Ne güzel! Biz de sanıyoruz ki sıcak para memleket ekonomisinin güçlü olmasına değil meğerse yüksek faize geliyormuş.

Son bir haftada Merkez Bankasının faizleri sabit tutması, kredi derecelendirme kurtuluşu Fitch’in notlarını değiştirmemesi, üzerine Afrin operasyonuna rağmen para piyasalarındaki dalgalanmalar olmaması “yüksek faizle” doğrudan ilişkili. Geçen yıl bu günleri hatırlayın, olumsuz yatırım raporları ile başlayan faiz artırım tartışmalarında dolar nasıl da sıçramıştı.

Bugün için dünyada para çok Türkiye’de faizler yüksek. Getir parayı, al faizi, git. İyi de bu faiz bizim cebimizden çıkıyor ama bunu konuşmanın sırası değil. Ne de olsa güçlü ve istikrarlı ülkesiyiz!

TORBALAR DERMAN OLMUYOR

Ekonomide gerekli görülen düzenlemelerin “torba yasa” olarak çıkarılması artık olağan oldu. Onlarca yasada tek tek yapılacak düzenleme yerine hepsi bir yasada toplanıyor ve Meclis’ten geçiriliyor.

Şimdi yenisi hazırlanıyormuş. Bu “bazı kanunlarda değişiklik yapan kanunlarda değişiklik yapan kanun” diye başlayan torbaların kaçıncısı, niye torbalar geliyor bunu bilen yok. Geçen yıl çıkarılan torba kanunların sayısını hatırlamıyoruz.

İlk açıklamalara göre, getirilecek torba kanunda yakın zamanda çıkarılan torba kanunlarda bile değişiklik yapılacakmış. Sanal bahisleri önlemek için şans oyunlarının ikramiyeleri artırılıyor, asgari ücret vergileri değiştiriliyor, spora teşvik geliyor, kamu taşınmazları yine satışa çıkarılıyor. Artırılan vergileriyle satışları duran otomobilde, maliyetlerin düşürülmesi için ÖTV hafifletiliyor, bireysel emeklilik genişletiliyor. Yatırımlar için yine bitmeyen teşvikler ve destekler var. Torbanın içinden, ötelemeler, yapılandırmalar, ertelemeler de çıkarsa sürpriz olmaz.

Demek ki bir yerleri yaparken diğer yerler yıkılıyor, yapılan değişiklikler işe yaramıyor, sonuçları isteneni vermiyor.

Eskiden ekonomi ile ilgili kararlar genellikle yılsonlarında bütçe ile geçer ve yıl içinde oynanmazdı. Şimdi bir yanda KHK’ler, diğer yanda torba kanunlar, ilgilenmiyorsanız kafa yormayın.