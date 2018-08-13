En son ABD ile yaşanan gerilimlerin sonucu ucuzlayan. Lira oradan oraya savruluyor. Tüm yabancılar, Türk lirasına bağlı varlıklarını satıp gitmeye çalışıyor. Zarar büyük. Kur krizi herkesin kaybettiği bir oyuna dönüştü.

En başta vatandaş kaybetti. İyi kötü üç beş dolar olanlar bile örneğin geçen Cuma örneğin saat 15’te “6 lira oldu, daha fazla yükselmez” deyip dolarları sattılar ama on dakika sonra birden 7 liraya çıktığını görünce moraller bozuldu. Artık satılan doların yerine yenisi ve aynısı koyulamıyor. Kafalar karışık, biliniyor ki tüm bu oynamalar, fiyat arışları, enflasyon ve gelirlerin azalmasıyla geri dönecek.

Kamu maliyesinde her 10 kuruşluk artışla borçlarımız 22 milyar atıyor. Hesaplara göre sadece geçen haftaki oynamalarda borçlarımız 500 milyar liradan fazla artış gösterdi. Bu da vatandaşa c-v tüm ekonomiye yük olarak şimdiden bindi.

ABD en yakın müttefikini kaybetti. Bundan sonra doğru dürüst bir ilişki beklenmesin. Trump efendinin keyfi kararlarıyla Orta Doğu’da en çok güvendiği ülkeyi bir anda sildi. Yarın İran’la “operasyon” düzeyinde bir şeyler yapmaya kalkarsa kiminle iş birliği yapacak? Geçti artık. İran-Rusya-Çin ve Türkiye arasındaki yakınlaşma daha da rahatsızlık verecek boyutlara gelecek. Merak ettiğimiz, uluslararası toplantılarda örneğin gelecek Eylül ayında Birleşmiş Milletler genel Kurulunda, Trump, yüzümüze nasıl bakacak?

Avrupa Birliği de kaybetti. Yıllarca Türkiye’yi dışlayan AB, şimdi bankacılık sisteminde Türkiye’den geri ödenmelerde sorun çıkacağı kaygısıyla yangından mal karartmanın peşinde Türkiye’deki yatırımlarını nakte çevirmeye çalışıyor. Ama Türkiye’deki yatırımları bırakıp gitmenin sonu olmadığını görünce bu defa da destek mesajları gönderiyor. Onlara da geçmiş olsun.

Tüm uluslararası fonlar, para, sermaye babaları, yüzer gezer yatırımcılar da kaybetti. Türkiye’den gidenler paralarını emtia ürünlerine yatırmaya başladılar. Bu defa da petrol, elmas, altın, gümüş ne varsa artmaya başladı, piyasalar allak bullak. Sattığını yerine koyamıyor.

Bu savaşın galibi olmayacak. Tüm dünya liranın ucuzlamasıyla zararda. Bu işten kalıcı bir şekilde karlı çıkan kimse veya taraf yok, olmayacak da. Gelecek günlerde, aylarda, herkes “yaptığını, kendisine yapılanı” unutmayacağı bir düzende yeni ilişikler, dayanışmalar, ortak çıkar yaratma imkanı arayacaktır.

SORUN GÜVEN YARATMADA

Şimdi artık “ahlar, vahlar, keşkeler, eğer zamanında” şeklinde başlayan cümleler kurmanın zamanı değil, çünkü artık hepsi anlamsız kaldı. Geçmişte çok söyledik, yazdık. Bugünlerin geleceğini aylar öncesinden belirttik, iddia ettik ama şimdi bunları maharet gibi tekrarlamanın zamanı değil. Şimdi şu krizi atlatmanın yoluna bakmalıyız.

Ancak yaşanan kriz her zaman olduğu gibi iyi yönetilmiyor. Yönetim, sorunun “nakit yani likitlide sağlamada değil, güven yaratmada yani kredibilite oluşturmada” olduğunu görmeli.

Her şeyden önce şu krizde sağlam bir iletişim kurulmalı. Her kafadan bir ses, bir açıklama hele sert sözler ortalığı daha çok karıştırıyor. Bu karmaşayı geçen Pazar akşamı gece yarısı gördük Bir yandan Cumhurbaşkanlığı diğer yanda Hazine ve Maliye Bakanlığı peş peşe benzeri açıklamalar yaptılar. Hangisi daha önemli, inandırıcı, anlamak zor. Bundan sora bir makam açıklama yapsın ki vatandaş ve tüm dünya onu izlesin.

Büyük beklentilerle planlar, önlemler hazır denildi, Merkez Bankası dışında gelen açıklamalar spekülasyon ve yalan haberlerle ilgili soruşturma açılacağı yönünde. Piyasalar bunu değil, güven artırıcı önlemleri bekliyor.

Şu Ağustos 2018 kâbusu biran önce bitse de önümüzü görsek.