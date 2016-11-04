Ucuz halı yıkama yaptırıp halılarınızı öldürtmeyin

Röportaj: Alper UĞUROĞLU

Evlerimizde her ne kadar halılarımızı siler ve yıkarsak hiçbir zaman halı yıkama fabrikalarındaki kadar temiz ve kalıcı yıkayamayız.

Ev hanımlarının sabunlu yıkamalarında kalan sabun artıkları da halıların rengini soldurur ve ömrünü kısaltır.

Özbek halı yıkama fabrikası sahibi Abdullah Özbek yıllardır halı ve perde yıkama yaptıklarını ve hiçbir sorunla karşılaşmadıklarını vurguladı.

Özbek Kaliteli halı yıkama şampuanı kullandıklarını vurgulayarak,” halı yıkarken her yönde çok iyi fırça yapmak lazım. Halıların leke ve kirlik durumlarına gerekirse defalarca yani sorun çıkıncaya kadar bu işi sürdürmek gerekli” dedi.

Pastırma yazında halıları ve perdeleri yıkatmanın iyi bir şans olduğunu ve kıştan önce son temizlik günleri olduğunu vurgulayan Abdullah Özbek, “ Makinemizin fırçasının sert olsun ve yeni olmasına dikkat eder, halıların 2 yönünü de yıkayarak kalıcı bir temizlik yaratırız” diye konuştu.

Özbek Halı yıkama fabrikalarının son model makinaları bulunduğunu vurgulayan Latif Gürses, “ Mutlak suretle sıkma makinası kullanmamız lazım yoksa kalite imkânsızdır” dedi.

Gürses, “Saçakları basınçlı su ile temizliyoruz ki bu güne kadar kabul görmüş en iyi yöntem budur. Ayrıca kalite kontrolü yapıyor toplama esnasında, halıları askıdan alır almaz bir masa üzerinde tekrar açıp varsa veya gitmemiş olabilecek leke ya da kir var mı diye kontrol ediyoruz” dedi.

İşte Özbek Halı Yıkama Fabrikası sahibi Abdullah Gürses ile yaptığımız söyleşi:

Soru: Halı yıkamada çok ucuz fiyatlarla kampanyalar yapan firmalar var. Bu işin sırrı nedir?

Özbek: “ Kaliteli ürün kullanıp, kaliteli iş çıkarıp hak ettiğiniz ücreti almanız lazım. Ucuza isimsiz, markasız, merdiven altı imalat olan deterjanları ile halı yıkayanlar var ancak bu fiyatlara sakın aldanmayın yoksa halınız renk atar, çabuk yıpranır ve eskir. Unutmayın ki ucuz fiyatla gelen iş size pahalıya mal olur. Hem ucuz hem de kaliteli halı yıkamak imkânsızdır.

Soru: Kalite kontrolünden bahsetti Latif Bey gerçekten her ürün için bu denetimi yapıyor musunuz?

Özbek: “ Temizlik sonuçlarının kalite ölçümü objektif olmalı. Birisi için iyi sonuç diğeri için iyi olmayabilir. Biz tek bir hata olmaması ve müşteri memnuniyeti için kalite kontrolüne büyük önem veriyoruz. Yıkanmış olan halı iyi sonuç vermeyen cinsten olabilir. Yahut çıkmayan bir leke vardır. Bu durumlarda önce tüm kimyasal imkânlarla yeniden yıkama yapıyoruz ama sonuçta müşterilerimizi de olumsuzluklar karşısında bilgilendiriyoruz.

Soru: İyi bir halı yıkmada başarı oranı nedir?

Özbek: “ Lekeler % 98-99 oranında çıkar zaten iyi bir ürün kullanıyorsanız geriye kalan % 1-2’lik guruba giren lekeler için özel ilaçlarımız ile leke çıkarma yapıyoruz. Endüstriyel yıkama da böyle bir uygulama neredeyse imkânsızdır. İşi leke çıkarmak olan dünya devi kuru temizleme zincirlerinin müşterilerine verdiği teslim alma belgesinde şu ibareler yazar.’’ çıkmayan lekelere garanti verilmez’’

Bütün lekelere garanti verilmesi doğru değildir. Müşterilerimize biz her lekeyi çıkarırız garantili gibi; yıkama endüstrisinde tam geçerliliği olmayan söylemlerde bulunmayız. Anti bakteriyel ürünler ile dezenfeksiyon işlemi yaparak halı yıkama işlemini başarı ile tamamlarız.

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