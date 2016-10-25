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Ucuz balık yüz güldürüyor

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IZMIR DE TEZGAHLARDA BOLLASAN PALAMUT VE SARDALYE BALIGI BOLLUGU HEM UCUZ BALIK FIRSATI YAKALAYAN VATANDASIN HEMDE SATICININ YUZUNU GULDURDU. (FOTOGRAF DHA MUSTAFA OGUZ IZMIR)

GEÇEN yıl tezgahta 30 liraya satılan palamudun fiyatı 10 liraya düşünce tüketici, hem de satıcı bayram etti. Kilosu 5 liradan satılan sardalya tezgahı önünde uzun kuyruklar oluştu.

İzmir’de tarihi Havra Sokağı’nda balık tezgahlarının önü oldukça kalabalık. Nedeni palamudun tekinin 10, sardalyanın kilogramının 5 liradan satılması. Müşteri bol ve lezzetli balığı tercih ettikçe satıcının yüzü gülüyor. Fiyatların daha da düşeceğini söyleyen balıkçılar, tüketicinin balığa doyacağını söyledi.

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