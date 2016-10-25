Ucuz balık yüz güldürüyor

GEÇEN yıl tezgahta 30 liraya satılan palamudun fiyatı 10 liraya düşünce tüketici, hem de satıcı bayram etti. Kilosu 5 liradan satılan sardalya tezgahı önünde uzun kuyruklar oluştu.

İzmir’de tarihi Havra Sokağı’nda balık tezgahlarının önü oldukça kalabalık. Nedeni palamudun tekinin 10, sardalyanın kilogramının 5 liradan satılması. Müşteri bol ve lezzetli balığı tercih ettikçe satıcının yüzü gülüyor. Fiyatların daha da düşeceğini söyleyen balıkçılar, tüketicinin balığa doyacağını söyledi.

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