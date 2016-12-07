Üçüncü tür!

İnsanları “vatanseverler” ve “vatan hainleri” olarak ikiye ayırmak mümkün olsaydı, ne kadar kolay olurdu..?

Ana konumuz Türkiye olunca, “en tehlikeli üçüncü insanoğlu türünü” de hesaba katmamız gerekiyor… Eğer tek kelimeyle anlatmak istersek, bu türü “değişken” olarak tanımlamayı deneyebiliriz…

Üstelik kendi içinde de “değişiklik” gösteren değişkenlerdir bunlar…

“Çıkarcılar” ve “saftorikler” olarak iki temel bölümde incelemeden, onları anlamak zordur… Çıkarcılar, “öyle gerektiğini düşündükleri” zaman, vatansever ya da vatan hainine dönüşmekte beis görmezler… Tek amaçları çıkar sağlamaktır, o kadar…

Sayısal olarak çok daha fazla olan saftorikler ise aslında hiçbir şeyin farkında olmayanlardır… Farkında olmadıklarının arasında kendi çıkarları bile vardır… Zaten toplum mühendisleri tarafından sırf “böyle olsunlar” diye üretilmişlerdir. Birinin peşine takılıp, “o diyorsa doğrudur” diye düşünmeleri için vardırlar…

Unutmayalım ki, “sarftorik üretimi” Atatürk’ün ölümünden kısa süre sonra başladı ve gaz kesmek bir yana; giderek artan bir hızla sürdü. Hala da sürüyor ve toplum mühendisleri Türkiye’yi parçalayana kadar sürdürmekte kararlılar.

İlk hedef, Cumhuriyet’in büyük başarıyla uyguladığı eğitim reformu oldu. Çünkü eğitim saftorikliği yok ediyordu. İşe Köy Enstitüleri’ni kapatılmasını sağlayarak başladılar…

…Ve “eğitimin eğitim olmaması için” yapılması gereken her şeyi yaparak devam ediyorlar…

En önemli şey, saftoriklerin peşine takılacağı bir lider bulunmasıdır. Ama zaman zaman, toplum mühendislerinin amacına ters düşen liderler de olmuştur yakın tarihimizde. Bu onlar açısından kısa süreli paniğe neden olmuş ve çare çıkarcıların devreye girmesiyle bulunmuştur…

Kıbrıs Fatihi ve Umudumuz Karaoğlan Ecevit’in, 5 – 0 kaybettiği bir ara seçimle tasfiye edildiğini anımsayın…

Saftorikler ile çıkarcılardan oluşan üçüncü türü “değişkenler” diye tanımlamam bu yüzden işte…

Çıkarcılar gayet bilinçli, öbürleri ise ne olduğunu bile fark etmeden; vatanseverlikten vatan hainliği geçebiliyor…

İtici güç çıkarcılar oluyor… Yeni liderin mümkün olduğu kadar çok konuşması, büyük toplantılar ya da mitingler düzenlenmesi ve mümkün olduğunca çok saftoriğin buralara gelmesinin sağlanması onların işi… Tabii profesyonel slogancılar da gerekiyor artık… “Türkiye seninle gurur duyuyor” ya da “Dik dur eğilme” diye bağırıp, kalabalığı peşinden sürüklesinler diye…

Ama bu slogan işine dikkat etmek gerek… AKP Kongresi’ne misafir gelen Barzani’ye “Türkiye seninle gurur duyuyor” diye bağırılmasını unutmadık hala…

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