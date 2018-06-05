Ne yazık ki, artık “dünyanın falanca bölgesinde gerilim artıyor” demek mümkün değil…

Çünkü gerilimin artmadığı bir yer bulmak isteyenler, Afrika ya da Güney Amerika’daki küçük kabilelere bakmak zorundalar…

Gelin Avrupa’daki son gerilime bakarak başlayalım…

Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov gazetecilerin NATO’nun Baltık ülkeleriyle başlattığı “Kılıç Darbesi 18” adlı askeri tatbikatı ile ilgili soruları cevaplandırırken, ”Rusya sınırlarında gerçekleşen NATO’nun tüm manevralarını yakından takip ediyor. Elbette bu tür manevralar karşısında ülkemizin güvenliğini sağlamak için gerekli tüm tedbirler alınmaktadır.” dedi…

Polonya, Litvanya, Letonya ve Estonya’yı da kapsayan ve 20 ülkeden 18 bin askerin katıldığı tatbikat, NATO ittifakının doğu kanadını korumayı amaçlıyor ve 15 Haziran’a kadar devam edecek…

ABD Avrupa Ordusu’ndan yapılan açıklamada ise “tatbikatın, Rusya’nın askeri manevralarının tedirginliğe yol açtığı ittifak üyeleri arasındaki birlik ve dayanışmayı güçlendirmek amacıyla yapıldığı” öne sürülmüştü…

Berlin’e resmi bir ziyaret gerçekleştiren İsrail Başbakanı Netanyahu’nun derdi ise İran’laydı ve “Dünyanın günümüzde karşılaştığı en büyük sorunun radikal dinci militan gruplardır. Bunlar nükleer silah yapma çabası içindeler. İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail’i, ‘temizlenmesi gereken bir kanser tümörü’ olarak görüyor.” dedi…

İran İslam Devriminin kurucu lideri Ayetullah Humeyni’nin ölüm yıldönümünü anma töreninde konuşan Hamaney ise “Bazı Avrupa ülkeleri, İran’ın hem ekonomik yaptırımları kabullenip hem de nükleer faaliyetlerinden vazgeçmesini istiyor. Bu devletlere sesleniyorum, bu rüyanız gerçekleşmeyecek. İran halkı ve devleti, hem ambargoda olup, hem nükleer faaliyetlerinin kısıtlatılmasını kabul etmeyecek. Nükleer Enerji Kurumu, mevcut nükleer anlaşma kapsamında, 190 bin santrifüje ulaşılması için derhal, yarından itibaren başlatılmalı” diye meyden okudu…

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD yönetiminin ithal çelik ve alüminyuma yönelik yeni gümrük vergisi uygulamasına Kanada’yı da dâhil etmesine tepki gösterdi ve “Kanada ABD Başkanının kum torbası değil.” dedi…

Donald Trump, kendinden olağanüstü açıklamalar bekleyenlerin umutlarını boşa çıkarmadı ve “Rusya’nın 2016 ABD Başkanlık Seçimleri’ne müdahale ettiği iddialarının incelendiği soruşturmada suçlu bulunması halinde ‘kendini affetme hakkı’ olduğunu söyledi…

Afganistan’dan gelen bir ne haber ise ülkede barışın hayal bile edilemeyeceğini gözlere soktu…

Kabil’deki Politeknik Üniversitesi’nde ülke genelinden din âlimlerinin katılımıyla yapılan ve “intihar saldırılarının haram olduğu ilan eden” limler Şurası toplantısına “intihar saldırısı” düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemeler göre 7 kişi öldü, 9 kişi yaralandı…

Özetlemek gerekirse; “En Baş Kuklacı bile duruma hâkim değil artık” diyebiliriz..!