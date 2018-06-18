Aslına ararsanız başlık “Sanatının önüne kimseyi koymayan dahi…” olmalıydı ama dokuz epizotluk National Geographic nehir belgeselini izlemeyi sonlandırdığımda ustanın, aşağıda özetleyeceğim, hayat tarzına en avam oturan tarif başlıktaki!.

Aşklarını resimleyerek ifade etme tutkusu onu pek çok “izm”ler arasında gel git’ler yaşamaya yönlendirmiş. Babalar gününde söylemeden geçemiyeceğim; “En baba varoluşçu yaşayan” Picasso imiş. Malum “Varoluş özden önce gelir” existansialism’in motto’sudur. Özü, çok iyi eğitilmiş resim profesörünün klasik resim eğitimi almış oğlu Pablo, varoluşunu hayatının her dakikasını tüm tabu ve kalıpları yıkmakla şekillendirmiş.

Yaşamı tam anlamıyla başkaldırı.

Sakın ha karalama kabul etmeyin ama usta o kadar çok kişilikli ki nerdeyse ustayı olumlu anlamda “kişiliksiz” diye betimleyebilirim. Eserlerini hep hayatında yer almasını tutkuyla istediği kadınları etkilemek için günün anlık çekimine uygun yapmış. Böylece bizde dönemin sanat moda akımları içinde onunla beraber dolaşırız. Kadınlarını hepsini, üstelikte birbirine geçmeli olarak aynı zamanda, kendi egosunu şişirmek için sevmiş. Ünlü “ sadece kazana zaman ayırırım” lafından çok iyi anlarız ki kadınları onun için vardırlar. Bu güne kadar isimlerini saya geldiğim kadınların pek çoğunun yaşamlarına intihar ederek son vermiş olmaları onları nasıl yörüngesine oturttuğunun göstergesidir.

En büyük İspanyol sanatçısı

“Carpe diem, quam minimum credula postero/ günün zevkini yaşa, yarına az güven” şeklinde yaşamış usta. Fakat gözlerini kapatana kadar unutamadıkları da var tabii ki. Anımsayın, belgesel boyu ustanın sanatının en önemli eseri olan Guernica’nın hikayesini izlemiştik. Guernica İspanya’da bir kasabadır. Franco, Nazi ve faşist İtalyan kuvvetlerinin yeni uçaklarını Guernica üzerinde test etmesi için izin vermiş ve bombardıman başlamıştı… Bombardıman sonrası kasabada büyük bir katliam yaşanmış, o güne kadar görülmemiş şiddette olan bombalamalar Guernica’yı yerle bir etmişti. Guernica Bombalanması’nın çoğunluğunu Alman hava kuvveti üstlenirken, İtalyan hava kuvvetinin de yardımı olmuş ve kasaba üç gün boyunca yanmıştır. Beş bin nüfusa sahip Guernica’da 1654 kişinin öldüğü ve çok sayıda sivilin yaralandığı kayıtlara geçmiştir. 26 Nisan 1937’de gerçekleşen Guernica Bombanması’nın haberi kısa sürede Paris’e ulaşmış ve Paris’te yaşayan Picasso da memleketindeki bu olayı gazeteden öğrenmiştir. Kendi memleketi Malaga’dan yüzlerce kilometre uzaktaki Guernica’da yaşananları bir şekilde ifadeye kavuşturmalıydı.

Bu sıralar İspanyol hükümeti 1937 yılında Paris’te gerçekleşecek Dünya Fuarı’nda sergilenmesi için Picasso’ya bir tablo sipariş etmiş ve sanatçı da kendisine bir resim konusu aramaktaydı. Picasso, duygularını resme yansıtmış ve 2 ay kadar kısa sürede tabloyu bitirmiştir. Ustanın tek vasiyeti Guernica’nın anavatanı İspanya’da Franco öldükten sonra sergilenmesidir ve de öyle olmuştur…