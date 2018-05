Enes Can, ileriki yıllarda yüksek atlamada 2 metre 30 santimi geçerse, bu dalda olimpiyatlara katılan ilk Türk sporcu olacak.

U18 ve U20 Türkiye şampiyonluklarını elinde bulunduran ve 2016 yılında Gençler Dünya Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Enes Can Bayraktaroğlu, yüksek atlamada 2 metre 30 santimlik yüksekliği geçerse, bu dalda olimpiyatlara katılmaya hak kazanacak.

BU YILKİ HEDEFİ 2.16

Geçen hafta Adana’da düzenlenen Koç Spor Fest Bahar Oyunları finallerinde 2.12’yi geçerek kendi rekorunu kıran Enes Can, Mersin’de Milli Takım kampında bulunuyor. 2020’de Tokyo’da gerçekleştirilecek olimpiyatlara hazırlanan ay yıldızlı ekiple çalışmalarını sürdüren genç sporcu, bu yıl içinde 2.16’yı geçmeyi hedefliyor.

LAKABI ‘UÇAN TÜRK’

Enes Can Bayraktaroğlu, halen Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünde birinci sınıf öğrencisi. Yaşına göre yüksek atlamada çok iyi bir yerde bulunduğu belirtilen Enes Can’a, geleceğin yüksek atlama rekortmeni gözüyle bakılıyor. Yurt dışı müsabakalarda ‘Uçan Türk’ lakabıyla tanınan genç sporcu, kamp ve turnuvaların yanında okulunu aksatmıyor.

ANNE BABA DA MİLLİ SPORCU

Enes Can’ın spora erken yaşta başlamasında en büyük etken ise Antalya’da yaşayan sporcu bir aileden geliyor olması. Her ikisi de milli sporcu olan anne babanın teşvikiyle küçük yaşta uzun atlama ve yüksek atlama sporlarıyla ilgilenen Enes Can, erken yol almanın meyvelerini topluyor. Aynı zamanda Enes Can’ın antrenörü olan baba Ömer Bayraktaroğlu, eski bir sırıkla ve yüksek atlama sporcusu. Annesi Şirin Şükran Bayraktaroğlu ise disk atmada Türkiye rekorlarına sahip.

İSVEÇLİ YÜKSEK ATLAMACI STEPHAN HOLM’E BENZETİLİYOR

9-10 yaşlarında atletizm yarışmalarında kendini göstermeye başlayan Enes Can’ın çok sayıda okullar, yıldızlar ve gençler yaş gruplarında dereceleri bulunuyor. 1 metre 71 santimlik boyuna rağmen kendisinden 41 santim yüksekteki çıtayı atlayan Enes Can, İsveçli yüksek atlamacı Stephan Holm’e benzetiliyor. Şu anki hedefini temmuz ayında Finlandiya’da yapılacak Gençler Dünya Şampiyonası olarak belirleyen Enes Can, “Burada 2.16’yı geçerek altın madalyaya ulaşmak istiyorum. Çıtayı her yıl biraz daha artıracağım. 2.30’u geçerek bu dalda olimpiyatlara katılan ilk Türk olmak istiyorum. Bunu yaparken okulumu da başarıyla bitirmek için çok çalışıyorum” dedi.