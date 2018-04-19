21. Uçan Süpürge Uluslar arası Kadın Filmleri Festivali

21. Uçan Süpürge Uluslar arası Kadın Filmleri Festivali 10-17 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek.Geçen yıl Uçan Süpürge ve Filmmor dayanışmasıyla Türkiye sineması tarihinde ilk kez gerçekleşen Kameranın Ardındaki Kadınlar Buluşması’nın ikincisi bu yıl 21. Uluslararası Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali’nde yapılacak.

TÜSİAD ve KOÇ HOLDİNG’in ile toplumu etkileme gücü yüksek olan televizyon dizileri ve sinema yapımlarında KADININ toplumsal cinsiyet eşitliğine uygun konumlanmasını desteklemek amacıyla hazırladığı araştırma dosyası da 21. Uluslararası Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivalinde paylaşılacak.

TÜSİAD ve KOÇ HOLDİNG temsilcileri, UÇAN SÜPÜRGE FESTİVALİ kapsamında buluşacak olan yaklaşık 70 kadın yapımcı, yönetmen ve senaristle paylaşacak.

TARİHİ BULUŞMAYA SAYILI GÜNLER KALDI

Geçen sene 20.’si düzenlenen Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivalinde Türkiye sinemasının emekçi kadınları, oyuncu Türkan Şoray, yapımcı Zeynep Atakan Bodur, geçen sene düzenlenen 20. Uluslararası Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivalinde, sinemadaki emeklerinin görünür olması için toplandı. 2. KAMERA ARKASINDAKİ KADINLAR BULUŞMASI bu sene Ankara’da yapılacak. 2. KAMERA ARKASINDAKİ KADINLAR buluşmasında televizyon dizileri ve sinemada kadının TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ konuşulacak. TÜSİAD ve KOÇ HOLDİNG işbirliği ile hazırlanan araştırma raporu da bu toplantıda masaya yatırılacak.

İlk toplantısı geçen sene gerçekleştirilen KAMERA ARKASINDAKİ KADINLAR BULUŞMASI’nın ikincisi, bu sene 10-17 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek olan 21. ULUSLARARASI UÇAN SÜPÜRGE KADIN FİLMLERİ FESTİVALİNDE yer alacak.

KAMERA ARKASINDAKİ KADINLAR BULUŞMASINA dizi ve sinema yapımlarında toplumsal cinsiyet ilkeleri belirleyen TÜSİAD ve KOÇ HOLDİNG temsilcileri de katılacak. TÜSİAD ve KOÇ HOLDİNG temsilcileri, UÇAN SÜPÜRGE FESTİVALİ kapsamında buluşacak olan yaklaşık 70 kadın yapımcı, yönetmen ve senarist ile toplumu etkileme gücü yüksek olan televizyon dizileri ve sinema yapımlarında KADININ toplumsal cinsiyet eşitliğine uygun konumlanmasını desteklemek amacıyla hazırladığı araştırma dosyasını paylaşacak.

KAMERANIN ARKASINDAKİ KADINLAR BULUŞUYOR

Bu yıl 21.’si 10-17 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek olan Uluslararası Uçan Süpürge Film Festivali’nde 2. KAMERA ARKASINDAKİ KADINLAR BULUŞMASI gerçekleştirilecek. Bu buluşma ile ilgili Uçan Süpürge’nin açıklaması ise şu şekilde:

“Uçan Süpürge, 20 yıl önce Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’ne, kadın yönetmenlerin ürettiği filmleri göstererek başladı çünkü festivalin başlıca amaçlarından biri kadınların görünmeyen emeklerini görünür kılmaktı. Uçan Süpürge bu amacını gerçekleştirmek için, kadın yönetmenleri ve filmlerini seyirciyle buluşturmanın yanı sıra, önemli kadın yönetmenlerden biri olan Bilge Olgaç adıyla başarı ödülleri de vererek, kadın yönetmenleri bu alanda üretime teşvik etmeyi amaçlamıştır.

Uçan Süpürge, her yıl bir kadın yönetmenin filmlerinin toplu gösterimini yaparak Ankaralı izleyicinin yeni bir kadın yönetmenle tanışmasını sağlamıştır. Her geçen yıl Türkiye’den ve dünyanın dört bir tarafından festivale katılan sinemacı kadınlarla buluşmak yeni tanışıklıklar ve yeni bakış açılarını beraberinde getirmiştir.

20 yıldır birlikte büyüdüğümüz bu yolda sinemacı kadınlar öğrencilerle ve sinema seyircisiyle buluşmaktadır. Bu yıl ikinci kez Kamera Arkasındaki kadınlarımızla buluşacağız. Bu buluşmada, TÜSİAD ve KOÇ HOLDİNG televizyon dizilerinde kadının toplumsal cinsiyet eşitliğine uygun konumlanmasını desteklemek amacıyla gerçekleştirdiği araştırmasını da paylaşacak. Toplantımızın temel amacı, konuşmak, tartışmak ve güçlenmektir”