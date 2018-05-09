Kadınların sahne ve sanattan uzak durması gerektiğine yönelik görüşlerin bulunduğu, sahnelerin kapatıldığı ortamda Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali kendi sahnesini kurarak açılış yapıyor.
21.Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali yarın saat 20:00’de Yetkin Dikinciler ve Dolunay Soysert’in sunuculunu yapacağı muhteşem bir açılış gecesiyle Ankaralı sinemaseverlere merhaba diyecek.
AYLİN ASLIM KONSERİ
21.Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali açılış gecesinde Aylin Aslım şarkılarıyla Ankaralılarla buluşuyor.
60’ın üzerinde film, 8 ayrı mekanda 17 etkinlik ile izleyici karşısına çıkacak olan festivalin açılış gecesine ünlüler geçidi damgasını vuracak. Hale Soygazi, Deniz Türkali, Derya Alabora, Ece Uslu, Tilbe Saran, Alin Taşçıyan, Işıl Özgentürk gibi ünlü isimlerin katılacağı açılış gecesinde, Nedret Güvenç-Onur Ödülü, Yönetmen Biket İlhan- Bilge Olgaç Başarı Ödülü, Oyuncu Işık Yenersu-Bilge Olgaç Başarı Ödülü, Prof. Dr. İoanna Kuçuradi-Tema Ödülü, oyuncu Öykü Karayel-Genç cadı ödülü alacak.
Karum Çim Alan’da yapılacak olan açılışa Pedallayan Kadınlar bisikletleriyle katılıyor. Kuğulu Park’tan başlayarak Tunalı’da sürecek olan bisiklet turunda kadınlar umuda, dayanışmaya pedal çeviriyor.