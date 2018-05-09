Uçan Süpürge Kadınları Kendi Sahnesini Kurdu

Uçan Süpürge Kadınları Kendi Sahnesini Kurdu

Kadınların sahne ve sanattan uzak durması gerektiğine yönelik görüşlerin bulunduğu, sahnelerin kapatıldığı ortamda Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali kendi sahnesini kurarak açılış yapıyor.