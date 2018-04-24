21 YAŞINDAKİ ÖĞRENCİLERLE FİLM SEÇKİSİ YAPTI

21.Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’nde Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde gösterimi yapılacak olan Kısa Film ve Belgeseller, çoğunluğu 21 yaşında olan genç bir üniversite öğrencisi grup tarafından seçildi.

21 yıldır sinemada kadının emeğinin görünür kılınması adına düzenlenen uçan süpürge uluslararası kadın filmleri festivali, sinema sektöründe gelecek kuşakların da yer alması için çalışmalar sürdürüyor.

Sinema sektörüne kadının emeğinin daha da artması için 21. Yılında yaşları 21 ve üzeri olan üniversite öğrencilerinin seçtiği kısa film ve belgeseller, 10-17 mayıs tarihlerinde Çağdaş Sanatlar Merkezinde Ankaralı sinemaseverlerle buluşacak.

SEÇKİLER ÖĞRENCİLER İÇİN ATÖLYEYE DÖNDÜ

Uçan Süpürge, kısa film ve belgesel seçimlerini öğrenciler için bir atölyeye dönüştürdü. Çoğunluğu iletişim fakültesi öğrencilerinden oluşan genç kurul 21.Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivalinde teoriyi pratiğe dönüştürdü.

Farklı üniversitelerden oluşan genç kurulun kurucusu Doç. Dr. Sevilay Çelenk şunları söyledi: “İlk kez bir festival film seçki sürecini eğitime dönüştürdü. Öğrenciler hocalarıyla filmleri hem izlediler hem de karar verdiler.”

Genç kurul üyelerinden Mine Metin, atölye çalışmalarıyla ilgili: “21.’si düzenlenen festivalin seçici kurulunda yer almak, Sevilay Hocamla ve kuruldaki arkadaşlarımla kadın filmlerini tartışmak çok keyifliydi. Kadın dayanışmasıyla yaptığımız bir çalışma oldu. Kadınlar yan yana oldukça, düşündükçe ve ürettikçe bu yılın teması olan umut hep var olacak” dedi.

Uçan Süpürge Genç Kurulu

21.Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’nin genç kurulunda, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğrencileri Mine Metin, Pırıl Temel,Burcu Anıl, Hacettepe Üniversitesi’nden Duru Uğurlu ve Bilkent Üniversitesi’nden Fatma Edemen yer alıyor.