Uçan otomobiller geleceğe ışık tutuyor

Bilim kurgu filmlerinde ki uçan otomobiller artık sadece filmlerde olmayacak. Yolcu uçağı üreticisi Airbus, Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıttığı hava araçlarıyla geleceğe ışık tuttu.

Bilim kurgu filmlerinin değişmez objeleri uçan otomobiller. Tıpkı karada olduğu gibi havada seyreden hava araçları her zaman geleceğin taşıtları olarak kabul görülmüştür. Yolcu uçağı üreticisi Airbus, Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıttığı hava araçlarıyla geleceğe ışık tuttu.

Hava trafiği nasıl olacak? Hava araçları kazalara yol açacak mı? Görüşlerinizi yorum olarak yazarsanız seviniriz.

GELECEĞİN OTOMOBİLLERİ

Geleceğin otomobilleri hem karada hem havada gidebiliyor. Tamamen elektrikli olan bu araçlar sıfır emisyonlu oluşlarıyla doğa dostu olmayı da başarıyor. Şimdilik iki yolcu koltuğu bulunan hava araçları 100 km yol katedebiliyor.

Uçan otomobiller 5-10 yıl arasında aktif kullanılmak isteniyor. Tabi bunun için öncelikli olarak ülkelerin hava sahalarında düzenlemelere gitmesi gerekiyor. Özellikle kalabalık kentlerde hava sahalarının yoğun oluşu nasıl bir düzenlemeye gidileceği konusunda da merak uyandırıyor.

Sizce bilim kurgu filmlerinden fırlayan bu araçların hava trafiğine yol açacak mı?