Çankırı Belediyesince kütüphane olarak dönüştürülen uçak ve tren, çocukların olduğu kadar yetişkinlerin de ilgisini çekiyor.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından hurdaya ayrılan bir lokomotif ve iki vagon, Çankırı Belediyesince alınarak kütüphaneye uygun şekilde yeniden dizayn edildi. 30 Mart 2006’da hizmete açılan Tren Kütüphane’yi bin 432 öğrenci ile 500 yetişkin ziyaret etti.

Uçuş ömrünü tamamlamış Airbus A 300 tipi yolcu uçağını da satın alarak İstanbul’dan getiren belediye, iç kısmını çocukların rahatça kütüphane olarak kullanabilecekleri biçimde düzenledi.

Havacılık tarihiyle ilgili bilgilerin de yer aldığı Uçak Kütüphane de 24 Eylül 2006’da hizmet vermeye başladı. Kokpitinin de gezilebildiği Uçak Kütüphane’den bin 50 öğrenci ile 350 yetişkin faydalandı.

Uçak ve tren kütüphaneleri ziyaret eden çocuklar, farklı bir ortamda kitap okumanın keyfini çıkarırken, burada bulunan oyuncaklarla da vakit geçirebiliyor.

“Birinci amacımız çocukların mutlu olması”

Çankırı Belediye Başkanı İrfan Dinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukları ve yetişkinleri kitapla buluşturmayı önemsediklerini söyledi.

Kitabın çocukların yetişmesinde, geleceğin nitelikli insanları olarak hazırlanmasında büyük rolü bulunduğuna işaret eden Dinç, bundan dolayı kütüphanelere önem verdiklerini belirtti.

Kentte uçak ve tren kütüphaneleri oluşturduklarına dikkati çeken Dinç, gemi kütüphane için de çalışmalarının sürdüğünü, bunu Recep Tayip Erdoğan Parkı’nda yıl sonunda hizmete açmayı planladıklarını anlattı.

Çocukların temalı kütüphanelere büyük ilgi gösterdiğini belirten Dinç, şöyle devam etti:

“Her okula bir z-kütüphane yapıyoruz. Bugüne kadar 25 z-kütüphane yaptık. Yavrularımızı kitap okumaya alıştırmaya, kitabı onlar için cazibeli hale getirmeye çalışıyoruz. Hem oyuncaklarla oynayabildikleri hem de kitap okuyabildikleri temalı kütüphanelerimizi de artırmayı düşünüyoruz. Çocuklarımız burada kitap okurken çok mutlular. Zaten çocuk projelerindeki birinci amacımız çocukların mutlu olması.”

Dinç, kütüphaneleri görmek için farklı kentlerden ziyaretçiler geldiğini vurgulayarak, görenlerin tren ve uçak kütüphaneye hayran kaldığını dile getirdi.

Böyle çalışmaları insanların kültür hayatına kazandırmaktan dolayı çok mutlu olduklarını belirten Dinç, şunları söyledi:

“Uçak kütüphanemiz açıldığı günden beri Çankırı’daki çocukların olduğu kadar şehir dışındaki çocuk ve büyüklerin de ilgisini çekti. Bu da bizi mutlu ediyor. Özellikle yurt dışından gelen misafirlerimiz hayran kalıyorlar. Kendi ülkelerinde böyle bir kütüphane olmayışı, Türkiye’nin küçük sayılan bir ilinde uçağın kütüphaneye dönüştürülme fikrini inanılmaz önemli buluyor ve bizi tebrik ediyorlar.”

Öğrencileriyle Uçak Kütüphaneye gelen sınıf öğretmeni Tahir Karağaç da Kütüphaneler Haftası dolayısıyla ziyareti yaptıklarını söyledi.

İnsanların okuma alışkanlığı kazanabilmeleri için klasik kütüphaneler dışında farklı projelerin hayata geçirilmesinin önemine değinen Karağaç, “Çankırı’da uçak ve tren kütüphanelerinin hayata geçmesi elbette okumaya olumlu katkı yapacaktır. Okuyan insanların da daha sağlıklı düşünebileceğine inanıyorum.” dedi.

Öğrenciler de farklı yapıda olan Uçak Kütüphaneyi çok sevdiklerini söyledi.

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