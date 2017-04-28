Türkiye’deki uçak bakım alanında ilk ve tek devlet okulu olan Antalya Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin 15 yaşındaki iki öğrencisi, kendi çabalarıyla uçak simülatörü ve yazılımı üretti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl 3’üncüsünü düzenlediği Bilim Festivali’nde standıyla yer alan Türkiye’nin ilk tematik okulu Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, projeleriyle dikkati çekiyor. Ali Buğra Büyüktatlı ile sınıf arkadaşı Oğulcan Uluç’un profesyonel destek almadan kendi çabalarıyla ürettiği uçak simülatörü ve yazılımı, fuarda en çok ilgi çeken buluş oldu.

5 AYDA TAMAMLADILAR

Okul müdürü Haldun Çevik, bu çalışmanın, 9’uncu sınıfta okuyan 2 öğrencinin 5 aylık emeğiyle ortaya çıktığını söyledi. Öğrencilerinin kendi çabalarıyla havalanabilen, uçabilen, tekrar piste inebilen ve okulun bahçesinde 360 derece dönebilen uçak yazılımı geliştirdiğini belirten Çevik,

“Amacımız Türk uçak sanayisine en iyi kalifiye elemanları yetiştirmek. Kendi uçağımızı yapmayı planladığımızda bu eksiklikleri bu tür yazılımlarla görebileceğiz. Aksamları değiştirebileceğiz ya da yeni parçalar ekleyebileceğiz. Yazılım eğitimlerde de kullanılabilecek. Öğrencilerimizin uçağın altyapısını bilmeleri gerekiyor. Bu tür simülatörlerle bunu öğrenebilirler. İşin güzel yanı kendi yazılımlarıyla bunu öğrenebilecekler”

diye konuştu.

OKULA KATKIMIZ OLSUN İSTEDİK

Çalışmanın ortaklarından Oğulcan Uluç, bu işlere küçük yaşlarda merak sardığını söyledi. Uluç, şöyle konuştu:

“Bu okula gelince de hem okula katkımız olsun hem de bizim ilk büyük işimiz olsun istedik. Önce arkadaşımla uçakların modellenmesi ve kodlanması aşamasını gerçekleştirdik. Daha sonra bunu bir program üzerinde kodlayıp uçağın hareket etmesini ve uçmasını sağladık. Uçağı hem yakından incelebiliyoruz hem de uçurabiliyoruz. Yakında yolcuları eklemeyi düşünüyoruz ve uçağımızın göstergeleri olacak.”

UÇAK KULLANMAYI TEST EDECEKLER

Diğer mucit Ali Bora Büyüktatlı ise simülasyonla hiç uçak kullanmamış olanların da bu yazılımla uçak kullanmayı test edebileceklerini dile getirdi. Büyüktatlı, “Okulumuz uçakla ilişkili olduğu için neden yapmayalım dedik. Kimseden destek almadık, araştırarak yaptık” dedi.

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